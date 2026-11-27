گروه استان‌ها - بیش از یک سال پس از بازدید استاندار کردستان و وعده تسریع در اجرای پروژه راهبردی تونل هورامان، این طرح ملی همچنان در مراحل ابتدایی متوقف مانده و بنا بر مشاهدات میدانی، فعالیت پیمانکار در محل پروژه به یک دستگاه بیل مکانیکی و یک کمپرسی محدود شده است؛ وضعیتی که ضرورت پاسخگویی مسئولان درباره سرنوشت اعتبار ۱۶۶۰ میلیارد تومانی و زمان‌بندی اجرای این پروژه را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، پروژه تونل هورامان یکی از طرح‌های مهم و راهبردی حوزه زیرساخت و راهسازی در استان کردستان است؛ پروژه‌ای که قرار بود با تسهیل تردد، بهبود دسترسی و توسعه منطقه هورامان، گامی مهم در مسیر محرومیت‌زدایی و رونق اقتصادی این منطقه بردارد، اما اکنون با گذشت بیش از یک سال از وعده‌های مسئولان، همچنان در انتظار حرکت جدی در مسیر اجراست.

مهرماه سال گذشته، استاندار کردستان در جریان بازدید از این پروژه، در حالی از روند اجرای آن بازدید کرد که عملیات اجرایی هنوز در مراحل اولیه قرار داشت. این طرح شامل احداث ۲ هزار و ۴۴۰ متر تونل و همچنین ۳ هزار و ۱۶۰ متر جاده دسترسی در دو طرف تونل است که در مجموع ۵ هزار و ۶۰۰ متر مسیر را شامل می‌شود.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، این پروژه با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و در قالب قراردادی سه‌ساله با شرکت پیمانکاری لقمان‌کار منعقد شده و عملیات اجرایی آن از تابستان سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.

در جریان آن بازدید، استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت این طرح، وعده داد تمام توان استان برای تأمین مرحله‌ای اعتبارات و تسریع در روند اجرای پروژه به کار گرفته شود تا طرح در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

اما اکنون با گذشت بیش از یک سال از آن بازدید و وعده‌ها، آنچه در میدان اجرا دیده می‌شود، فاصله معناداری با انتظارات و برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده دارد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس مشاهدات میدانی، فعالیت پیمانکار در محل پروژه به یک دستگاه کمپرسی و یک دستگاه بیل مکانیکی محدود شده و پیشرفت فیزیکی پروژه در مقیاس کل نیز همچنان کمتر از یک درصد برآورد می‌شود.

پیشنهاد بومی برای اجرای پروژه؛ چرا تصمیمی گرفته نمی‌شود؟

در کنار کندی محسوس عملیات اجرایی، یکی از اهالی بومی منطقه هورامان نیز پیشنهادی قابل تأمل مطرح کرده است. به گفته وی، در صورت واگذاری پروژه به او، حاضر است تا رسیدن طرح به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، بدون دریافت وجهی کار کند و پروژه را در مدت‌زمان تعیین‌شده به سرانجام برساند.

البته این پیشنهاد، فارغ از امکان‌سنجی فنی، حقوقی و مالی، پرسش مهم‌تری را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد: چرا پروژه‌ای با چنین اهمیت و اعتباری باید در شرایطی قرار بگیرد که حتی حداقل ظرفیت اجرایی مورد انتظار را در میدان ندارد؟

در پاسخ به انتقادها درباره وضعیت پیمانکار، مسئولان با اشاره به ملی بودن پروژه تأکید می‌کنند که تغییر پیمانکار در حیطه اختیارات استان نیست و تصمیم‌گیری در این زمینه باید از سوی دستگاه‌های ملی و متولی پروژه انجام شود.

پروژه ملی است؛ اما مطالبه مردم محلی چه می‌شود؟

ملی بودن یک پروژه نباید به عاملی برای بلاتکلیفی آن تبدیل شود. اگر اختیار تغییر پیمانکار در دست مسئولان استانی نیست، انتظار می‌رود استانداری کردستان و نماینده مردم در مجلس با پیگیری جدی از وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، وضعیت قرارداد، میزان تخصیص اعتبار، تعهدات پیمانکار و برنامه زمان‌بندی واقعی پروژه را شفاف کنند.

تونل هورامان جدای از یک طرح عمرانی، پروژه‌ای است که برای مردم منطقه، مسیری به سوی دسترسی بهتر، توسعه اقتصادی و پایان بخشی از محرومیت‌های زیرساختی است.

پروژه‌ای که با اعتبار یک‌هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و قرارداد سه‌ساله تعریف شده، چرا پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز عملیات اجرایی، هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد؟ این سوالی است که مردم هورامان پاسخ آن را می‌خواهند.