سامانه بارشی از اواخر یکشنبه وارد کردستان میشود؛ بارش باران و برف در راه است
گروه استانها - رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان کردستان از ورود سامانه بارشی به استان از اواخر وقت یکشنبه خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه تا اواخر هفته ادامه دارد و موجب وزش باد نسبتاً شدید، رگبار باران، رعدوبرق و بارش برف در ارتفاعات و گردنهها خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان، وضعیت جوی کردستان از روز جمعه ۶ آذر تا سهشنبه ۱۰ آذرماه عمدتاً با آسمانی قسمتی ابری تا نیمهابری همراه خواهد بود و از اواخر وقت یکشنبه شرایط برای ورود سامانه بارشی به استان فراهم میشود.
بر اساس این پیشبینی، آسمان استان در روزهای جمعه و شنبه عمدتاً قسمتی ابری تا نیمهابری همراه با وزش باد خواهد بود و از روز یکشنبه بهتدریج بر میزان ابرها افزوده میشود.
با ورود سامانه بارشی از اواخر وقت یکشنبه، فعالیت این سامانه تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت و در پی آن، وزش باد نسبتاً شدید، رگبار باران و رعدوبرق در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود.
همچنین در ارتفاعات و گردنههای استان احتمال بارش برف وجود دارد که میتواند شرایط جوی مناطق مرتفع و مسیرهای کوهستانی را تحت تأثیر قرار دهد.
طبق اعلام هواشناسی کردستان، دمای کمینه هوا نیز طی این مدت روند افزایشی خواهد داشت.
این پیشبینی به امضای ریحان امیدیراد، پیشبین مسئول و شمیل احمدیانی، رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا صادر شده است.
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