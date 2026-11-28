گروه استان‌ها - معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در سفر به مریوان، ضمن ادای احترام به مقام شهید هنرمند خالدی، از فرهنگسرای آسیب‌دیده در جنگ رمضان، نمایشگاه خوشنویسی استادان غرب کشور و روند ساخت پلاتوی تئاتر این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «مهدی شفیعی» ، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه سفر خود به استان کردستان، با حضور در شهرستان مریوان، از چند مجموعه و رویداد فرهنگی و هنری این شهرستان بازدید کردند.

در آغاز این برنامه، شفیعی و آشنا به همراه علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، با حضور در گلزار شهدای مریوان، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و با حضور بر مزار شهید هنرمند خالدی، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.

بررسی خسارات فرهنگسرای مریوان در جنگ رمضان

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از فرهنگسرای شهرستان مریوان بازدید کرد؛ مجموعه‌ای که در جریان جنگ رمضان دچار آسیب‌های شدید شده و خسارات وارده، آن را از چرخه فعالیت خارج کرده است.

در این بازدید، وضعیت موجود این مجموعه و ضرورت بازسازی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آن به چرخه خدمات فرهنگی و هنری مورد بررسی قرار گرفت.

نمایش آثار خوشنویسان غرب کشور در مریوان

شفیعی همچنین از نمایشگاه خوشنویسی جمعی از استادان غرب کشور بازدید کرد. این نمایشگاه به‌عنوان یکی از برنامه‌های جنبی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان برگزار شده و میزبان آثار خوشنویسی هنرمندان منطقه است.

بررسی روند ساخت پلاتوی تئاتر مریوان

بازدید از پلاتوی در حال ساخت شهرستان مریوان، دیگر برنامه معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر بود.

در این بازدید، روند پیشرفت پروژه و ضرورت تکمیل این زیرساخت فرهنگی و هنری با هدف حمایت از فعالیت‌های نمایشی و فراهم‌کردن امکانات مناسب برای هنرمندان تئاتر شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

این بازدیدها با همراهی قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان انجام شد.