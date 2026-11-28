گروه استان‌ها - در پی طرح پرسش خبرنگار تابناک درباره عقب‌ماندگی کریدور شمال به جنوب در کردستان و پیشرفت کمتر از ۵۰ درصدی آن، معاون وزیر راه و شهرسازی مدعی شد عقب‌ماندگی این پروژه در دولت چهاردهم جبران شده و پیش‌بینی کرد کردستان در سال ۱۴۰۶ از سایر استان‌های مسیر پیشی بگیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در حاشیه بازدید هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از پروژه تونل هورامان در شهرستان سروآباد، خبرنگار تابناک با طرح پرسشی چالشی، وضعیت عقب‌ماندگی کریدور شمال به جنوب در کردستان را در مقایسه با سایر استان‌های درگیر این مسیر به چالش کشید.

خبرنگار تابناک با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از کریدور شمال به جنوب در سایر استان‌های واقع در مسیر به مراحل پایانی رسیده، اما این پروژه در کردستان هنوز به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی نرسیده است، از معاون وزیر راه درباره چرایی این عقب‌ماندگی و مسئولیت دولت در قبال آن سؤال کرد.





هوشنگ بازوند در پاسخ به این پرسش، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم اظهار کرد: ما عقب‌ماندگی موجود را در دولت آقای پزشکیان جبران کرده‌ایم و برنامه‌ریزی ما این است که ان‌شاءالله پروژه تا سال ۱۴۰۷ به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه پیشرفت پروژه در کردستان اکنون به سایر استان‌ها نزدیک شده است، افزود: مطمئناً در سال ۱۴۰۶ از استان‌های دیگر پیشی خواهیم گرفت.