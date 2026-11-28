گروه استان‌ها - دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از هنرمندان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در شهرستان‌ها، جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان را نمونه‌ای از ظرفیت همکاری و همدلی مردم و مسئولان برای تحقق اهداف فرهنگی دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «قادر آشنا» ، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، با تأکید بر جایگاه اجتماعی و فرهنگی این شهر، اظهار کرد: آنچه در سفر به مریوان بیش از هر چیز توجه مرا جلب کرده، نجابت، کرامت و همراهی مردم این منطقه است؛ ویژگی‌هایی که در برگزاری چنین رویداد فرهنگی بزرگی نیز خود را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه وجود اختلاف‌نظر در جوامع امری طبیعی است، افزود: مهم این است که افراد بتوانند با عبور از اختلافات، برای رسیدن به اهداف مشترک در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ اتفاقی که در همراهی مردم مریوان برای برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی به‌خوبی قابل مشاهده است.

آشنا در ادامه به دشواری‌های برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری اشاره کرد و با قدردانی از تلاش‌های فاتح بادپروا، دبیر جشنواره، گفت: فراهم کردن مقدمات و جلب حمایت دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف کار ساده‌ای نیست، اما عشق به هنر و اعتقاد به هدف، نیرویی است که می‌تواند انسان را از موانع عبور دهد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تشبیه این مسیر به روایت شیرین و فرهاد، خاطرنشان کرد: دستیابی به اهداف ارزشمند بدون تحمل سختی امکان‌پذیر نیست و نباید دشواری‌های مسیر، انگیزه ادامه فعالیت را از بین ببرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت مدیریت فرهنگی، از مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌عنوان مدیری آگاه و همراه با مسائل هنر یاد کرد و افزود: در حدود سه دهه فعالیت مدیریتی در حوزه فرهنگ و هنر، کمتر مدیری را به اندازه وی با مسائل و اقتضائات این حوزه آشنا دیده‌ام.

آشنا در بخش دیگری از سخنان خود از همراهی استانداری کردستان، شهرداری و شورای اسلامی شهر مریوان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در برگزاری این دوره از جشنواره قدردانی کرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از هنر و هنرمندان باید فراتر از برگزاری جشنواره‌ها باشد، از ارائه پیشنهادهایی به مسئولان مربوطه برای اجرای برنامه‌های هنری در شهرستان‌های مستعد میزبانی خبر داد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا آثار و فعالیت‌های هنری بیش از گذشته در دسترس مردم قرار گیرد.