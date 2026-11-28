گروه استان‌ها - فرمانده هنگ مرزی بانه از کشف محموله‌های قاچاق به ارزش ۹۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال در نوار مرزی این شهرستان خبر داد و گفت: در این عملیات، ۱۵۰ رأس احشام سبک و سنگین و مقادیر قابل‌توجهی کالا و سوخت قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، سرهنگ «مراد هنرور» ، فرمانده هنگ مرزی بانه، از کشف محموله‌های کالا و احشام قاچاق به ارزش بیش از ۹۲ میلیارد ریال در نوار مرزی این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و احشام، مرزبانان با رصد و پایش مستمر نوار مرزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال محموله‌های غیرمجاز به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و اجرای گشت‌ها و کمین‌های هدفمند در مناطق صعب‌العبور مرزی، طی عملیات‌های غافلگیرانه ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، موفق به کشف ۱۵۰ رأس احشام سبک و سنگین، ۲ هزار و ۲۹۵ لیتر سوخت، یک دستگاه تلویزیون هوشمند، ۲۹ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار و ۸۰ کیلوگرم چای قاچاق شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه با اشاره به برآورد ارزش ریالی محموله‌های کشف‌شده تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله‌ها ۹۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال است.

هنرور در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با این پرونده، با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی همچنان ادامه دارد.