آموزش مهارتهای پیشگیری از مصرف مواد به ۵ هزار دانشآموز کردستانی
گروه استانها - معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از اجرای طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد در مدارس استان خبر داد و گفت: تاکنون ۵ هزار و ۱۰۴ دانشآموز از مجموع ۲۹ هزار و ۲۹۸ دانشآموز هدف، آموزشهای تخصصی این طرح را دریافت کردهاند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «خالد رحمانی» ، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، از اجرای طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد در مدارس استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف توانمندسازی نوجوانان برای مواجهه با موقعیتهای پرخطر، تقویت عزتنفس و کاهش تأثیرپذیری از فشار همسالان در مدارس اجرا میشود.
وی با اشاره به جامعه هدف این برنامه افزود: از مجموع ۲۹ هزار و ۲۹۸ دانشآموز هدف در سطح استان، تاکنون ۵ هزار و ۱۰۴ دانشآموز تحت آموزشهای تخصصی قرار گرفتهاند و روند اجرای طرح در مدارس کردستان همچنان ادامه دارد.
رحمانی با تأکید بر اهمیت آموزش مهارتهای زندگی در دوران نوجوانی تصریح کرد: رویکرد این برنامه صرفاً افزایش آگاهی دانشآموزان درباره پیامدهای مصرف مواد نیست، بلکه تلاش میشود مهارتهای عملی لازم برای تصمیمگیری صحیح و مقابله با موقعیتهای آسیبزا در آنان تقویت شود.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مهارت نه گفتن، خودکنترلی، مدیریت استرس، تصمیمگیری مستقل و مقابله با فشار همسالان را از مهمترین محورهای این آموزشها برشمرد و گفت: نوجوانی دورهای حساس در شکلگیری رفتارهای فردی و اجتماعی است و تقویت مهارتهای فردی میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از رفتارهای پرخطر داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با همکاری کارشناسان حوزههای تخصصی و مراقبین سلامت در مدارس استان دنبال میشود و هدف اصلی آن، افزایش قدرت انتخاب و توانمندی دانشآموزان برای مقاومت در برابر پیشنهادها و رفتارهای آسیبزا است.
رحمانی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت خانواده، مدرسه و نظام سلامت در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: دانشگاه علوم پزشکی کردستان توسعه برنامههای آموزشی و مهارتمحور را با هدف ارتقای سلامت نوجوانان و پیشگیری از رفتارهای پرخطر با جدیت دنبال میکند.
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