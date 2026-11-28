گروه استان‌ها - سرپرست فرمانداری مریوان با اشاره به برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: سرمایه اصلی مریوان، در کنار موقعیت استراتژیک مرزی و ظرفیت‌های گردشگری، سرمایه‌های فرهنگی این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «مجتبی قبادی» سرپرست فرمانداری شهرستان مریوان، در حاشیه آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اظهار کرد: اعتقاد دارم سرمایه اصلی شهرستان مریوان، جدای از موقعیت استراتژیک مرزی و ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری، در واقع سرمایه‌های فرهنگی این شهرستان است.





وی با اشاره به شرایط کشور و برگزاری این رویداد فرهنگی افزود: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، الحمدلله دوستان و برگزارکنندگان موفق شدند این جشنواره را برگزار کنند.

قبادی با اشاره به حضور هنرمندان و مهمانان در این دوره از جشنواره تصریح کرد: حدود ۵۰۰ مهمان وارد شهرستان مریوان شدند و قریب به ۳۸ گروه از سراسر کشور به همراه چهار گروه خارجی در این شهرستان حضور پیدا کردند.

سرپرست فرمانداری مریوان خاطرنشان کرد: قطعاً چنین رویدادهایی موجب افزایش شور و نشاط اجتماعی، وحدت و انسجام ملی می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در سال آینده با شکل‌وشمایل و کیفیت بالاتری برگزار شود.