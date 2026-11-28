اختتامیه جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان برگزار شد + فیلم
گروه استانها - سرپرست فرمانداری مریوان با اشاره به برگزاری نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: سرمایه اصلی مریوان، در کنار موقعیت استراتژیک مرزی و ظرفیتهای گردشگری، سرمایههای فرهنگی این شهرستان است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «مجتبی قبادی» سرپرست فرمانداری شهرستان مریوان، در حاشیه آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک اظهار کرد: اعتقاد دارم سرمایه اصلی شهرستان مریوان، جدای از موقعیت استراتژیک مرزی و ظرفیتهای بینظیر گردشگری، در واقع سرمایههای فرهنگی این شهرستان است.
وی با اشاره به شرایط کشور و برگزاری این رویداد فرهنگی افزود: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، الحمدلله دوستان و برگزارکنندگان موفق شدند این جشنواره را برگزار کنند.
قبادی با اشاره به حضور هنرمندان و مهمانان در این دوره از جشنواره تصریح کرد: حدود ۵۰۰ مهمان وارد شهرستان مریوان شدند و قریب به ۳۸ گروه از سراسر کشور به همراه چهار گروه خارجی در این شهرستان حضور پیدا کردند.
سرپرست فرمانداری مریوان خاطرنشان کرد: قطعاً چنین رویدادهایی موجب افزایش شور و نشاط اجتماعی، وحدت و انسجام ملی میشود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان در سال آینده با شکلوشمایل و کیفیت بالاتری برگزار شود.
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