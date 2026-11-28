گروه استان‌ها - مدیرکل راه و شهرسازی کردستان از توافق اولیه برای اجرای کنارگذر شرقی سنندج با مشارکت بخش خصوصی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور خبر داد و گفت: تعیین تکلیف ایستگاه راه‌آهن سنندج، پیگیری امتداد خط ریلی به مریوان و مرز باشماق و تسریع در تکمیل قطعات کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب از دیگر دستاوردهای سفر دو روزه معاون وزیر راه و شهرسازی به استان بوده است.

«امیر قادری» ، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان، در حاشیه سفر دو روزه هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به استان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، از طرح و پیگیری مجموعه‌ای از مطالبات زیرساختی و عمرانی کردستان خبر داد و مهم‌ترین خروجی این سفر را توافق اولیه برای آغاز پروژه کنارگذر شرقی سنندج عنوان کرد.

قادری اظهار کرد: در جریان این سفر، نیازمندی‌های عمرانی استان و پروژه‌هایی که از اولویت بیشتری برخوردارند، در جلسه‌ای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیران مرتبط مطرح شد و مطالبات اصلی مردم استان پس از احصا، صورت‌جلسه و برای پیگیری در دستور کار قرار گرفت.





وی با اشاره به پروژه کنارگذر شرقی سنندج افزود: با توجه به اهمیت این طرح، پیگیری‌های آن از چند ماه گذشته آغاز شده و پس از رایزنی با وزیر راه و شهرسازی و مسئولان شرکت ساخت، در نهایت زمینه بررسی و توافق برای اجرای آن در جلسه استانداری فراهم شد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان تصریح کرد: بر اساس توافق انجام‌شده، قرار است پروژه کنارگذر شرقی سنندج با مشارکت بخش خصوصی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور وارد مرحله اجرایی شود.

قادری با بیان اینکه اجرای این توافق نیازمند طی مقدمات دیگری است، ادامه داد: برگزاری جلسه تکمیلی در تهران و تأمین سهم ۱۰ درصدی باقی‌مانده از منابع مشارکت، از جمله موضوعاتی است که باید تعیین تکلیف شود و در همین راستا پیگیری‌هایی از طریق سازمان راهداری در حال انجام است.

مناقصه ایستگاه راه‌آهن سنندج در دستور کار قرار گرفت

وی در ادامه به وضعیت ایستگاه راه‌آهن سنندج اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت این ایستگاه و دشواری دسترسی مردم به ایستگاه فعلی که در بالای گردنه قرار دارد، موضوع جابه‌جایی و احداث ایستگاه مناسب‌تر در این سفر مورد توجه قرار گرفت.

قادری افزود: این پروژه دارای مجوز ماده ۲۳ و مطالعات تکمیل‌شده است و هوشنگ بازوند قول داده است زمینه برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار آن فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین از پیگیری امتداد خط ریلی سنندج به مریوان و مرز باشماق خبر داد و اظهار کرد: اجرای این مسیر مستلزم انجام مطالعات جدید و اخذ مجوز ماده ۲۳ است که باید مقدمات آن فراهم شود تا مطالعات مسیر ریلی سنندج ـ مریوان نیز آغاز شود.

کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب؛ اولویت زیرساختی کردستان

قادری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب گفت: این کریدور به‌عنوان یکی از محورهای اصلی و استخوان‌بندی شبکه حمل‌ونقل استان، نقش مهمی در اتصال مسیرهای ارتباطی و توسعه زیرساخت‌های کردستان دارد.

وی با اشاره به کریدور شرق به غرب که از همدان تا مرز باشماق امتداد می‌یابد، افزود: تمرکز اصلی در مذاکرات و پیگیری‌های انجام‌شده بر کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب بوده که حدود ۳۲۵ کیلومتر از مسیر یک‌هزار و ۴۸۰ کیلومتری کریدور شمالی کشور در محدوده استان کردستان قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به توافقات انجام‌شده برای تعیین زمان‌بندی افتتاح برخی قطعات این مسیر خاطرنشان کرد: برای قطعاتی که از نظر تردد و نیاز مردم اهمیت بیشتری دارند، تاریخ‌هایی برای بهره‌برداری تعیین شده است.

قادری در پایان ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات مورد نیاز و تحقق تعهدات اعلام‌شده در جریان سفر معاون وزیر راه و شهرسازی، بخشی از پروژه‌های اولویت‌دار تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۶ زیر بار ترافیک برود.