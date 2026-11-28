گروه استان‌ها - در پی فوت یک دانش‌آموز ۱۶ ساله در قروه که خانواده‌اش علت مرگ را ابتلا به آنفلوانزا عنوان کرده‌اند، مدارس کردستان برای دومین روز متوالی غیرحضوری شدند؛ تصمیمی که با توجه به هشدارهای قبلی دانشگاه علوم پزشکی درباره عبور شیوع آنفلوانزا از مرز هشدار، پرسش‌هایی جدی درباره تأخیر در تصمیم‌گیری مسئولان ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، بر اساس اطلاعات رسیده، این دانش‌آموز روز چهارشنبه هفته گذشته به آنفلوانزا مبتلا شده و روز جمعه، پس از دو روز، جان خود را از دست داده است. خانواده وی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک، علت فوت فرزندشان را شدت بیماری آنفلوانزا اعلام کرده‌اند؛ با این حال، تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره این حادثه از سوی دستگاه‌های مسئول صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار تابناک، در اوایل هفته گذشته یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام عبور شیوع آنفلوانزا از مرز هشدار و نامناسب بودن شرایط، پیشنهاد غیرحضوری شدن مدارس را مطرح کرده بود؛ پیشنهادی که ظاهراً با مخالفت مدیریت بحران و آموزش‌وپرورش استان مواجه شده است.

اکنون این پرسش مطرح است که چرا با وجود هشدارهای بهداشتی، تصمیم پیشگیرانه به‌موقع اتخاذ نشد و چرا باید پس از وقوع یک حادثه تلخ، مدارس غیرحضوری شوند؟

غیرحضوری شدن مدارس برای دومین روز متوالی، اگرچه اقدامی در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان است، اما در صورت تأیید این روایت‌ها، مصداق بارز نوش‌دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود.

انتظار می‌رود دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت بحران و آموزش‌وپرورش کردستان درباره علت فوت این دانش‌آموز، هشدارهای قبلی و چرایی تأخیر در تصمیم‌گیری شفاف‌سازی کنند.