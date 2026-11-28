گروه استان‌ها - مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشف مقادیر قابل توجهی قهوه قاچاق بدون لیبل به ارزش تقریبی ۲۱ میلیارد ریال در شهرستان فردیس در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «غلامرضا صالحی» مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز اظهار کرد: در بازرسی مشترک دستگاه‌های نظارتی، انبار نگهداری این کالا با دستور رییس شعبه مربوطه توسط بهداشت پلمب و اقلام کشف شده به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شد.

وی افزود: این بازرسی در قالب گشت قرارگاه فرماندهی واحد بازرسی و نظارت بر بازار استان البرز و با حضور تیم گشت سیار تعزیرات حکومتی شهرستان فردیس انجام شده و در این بازدید مشترک، بازرسان اصناف، مرکز بهداشت، معاونت غذا و دارو و پلیس امنیت اقتصادی نیز حضور داشتند و یک انبار نگهداری قهوه از نظر وجود کالاهای قاچاق مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

کشف کالای قاچاق در بازرسی مشترک

صالحی با اشاره به کشف مقدار قابل توجهی قهوه قاچاق در این انبار بیان کرد: ارزش تقریبی کالاهای کشف‌شده ۲۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با بیان اینکه این بازدیدها با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با تخلفات صنفی انجام می‌شود، گفت: بررسی وضعیت انبارهای نگهداری کالا، شناسایی اقلام قاچاق، نظارت بر روند عرضه محصولات و نحوه ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان از جمله محورهای این بازرسی‌هااست.

تداوم نظارت بر بازار و مقابله با کالای قاچاق

صالحی تاکید کرد: برخورد با هرگونه تخلف و اخلال در روند عرضه کالا و خدمات از اولویت‌های دستگاه‌های نظارتی است و بازرسی‌ها به‌ویژه در زمینه شناسایی اقلام قاچاق و واحدهای دارای تخلفات متعدد یا شکایات مردمی با همکاری سایر نهادهای نظارتی ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان البرز با همکاری دستگاه‌های مرتبط، با هرگونه تخلف در چرخه تأمین، نگهداری و عرضه کالا برخورد قانونی می‌کند.