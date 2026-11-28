تپه تاریخی الوند زیر سایه نخالهها؛ میراث فرهنگی به میدان آمد
گروه استانها - رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نظرآباد، از وضعیت تپه تاریخی الوند تنکمان بازدید میدانی کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، در این بازدید که با هدف پایش وضعیت حفاظتی و بررسی عرصه و حریم این اثر باستانی انجام شد، رئیس اداره میراث فرهنگی نظرآباد از نزدیک در معرض دید قرار گرفت و دستور پیگیری موارد لازم برای صیانت از این اثر تاریخی را صادر کرد.
«احسان بلالی» رئیس اداره میراث فرهنگی نظرآباد با ضرورت حفاظت از آثار باستانی شهرستان اظهار کرد: تپه تاریخی الوند تنکمان یکی از آثار ارزشمند تاریخی منطقه است و حفظ و نگهداری از آن وظیفهای همگانی محسوب میشود.
وی افزود: بازدیدهای میدانی و پایش مستمر آثار تاریخی در دستور کار این اداره قرار دارد و با هرگونه تخریب، حفاری غیرمجاز و تعرض به حریم آثار باستانی بهشدت برخورد خواهد شد.
گفتنی است تپه تاریخی الوند تنکمان از آثار باستانی مهم شهرستان نظرآباد است که ارزش فرهنگی و تاریخی ویژهای دارد و حفاظت از آن مورد توجه جدی مسئولان میراث فرهنگی استان و شهرستان قرار دارد.
در پایان رئیس میراث فرهنگی شهرستان نظرآباد تلفنی ازشهردارتنکمان خواستارجدی همکاری و جلوگیری ازتخلیه نخاله، زبالهها توسط شهروندان تنکمان به محوطه تپه الوند شد و قول بررسی وجمع آوری نخاله درمحوطه تاریخی فوق الذکر شدند.
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