گروه استان‌ها - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تشکیل ستاد تخصصی برای پیگیری ثبت جهانی تپه ازبکی نظرآباد خبر داد و با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان البرز، توسعه گردشگری و ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی را از اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «سیدرضا صالحی‌امیری» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جریان سفر به استان البرز و بازدید از محوطه تاریخی تپه ازبکی در شهرستان نظرآباد اظهار کرد: تپه ازبکی در تاریخ ایران، جایگاه تاریخی و تمدنی دارد و برنامه‌ریزی برای تشکیل ستادی منسجم با مشارکت مسئولان ملی و استانی به‌منظور فراهم‌سازی مقدمات ثبت جهانی این محوطه تاریخی درحال انجام بوده؛ اقدامی‌که استان البرز را یکی از قطب‌های مهم گردشگری و صنایع‌دستی کشور دانست.

وی ادامه داد: البرز در نگاه عمومی بیشتر با طبیعت، صنعت و جاذبه‌های زیبای خود شناخته می‌شود، اما تصویر عمیق‌تر و ارزشمندتر این استان در سازه‌ها، محوطه‌های تاریخی و جلوه‌های تمدنی آن نهفته است که باید بیش از گذشته معرفی شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت تاریخی تپه ازبکی افزود: این محوطه یکی از نقاط مهم تمدنی ایران‌زمین به شمار می‌رود و یافته‌های باستان‌شناسان در جریان هشت دوره کاوش انجام‌شده در آن، شواهد ارزشمندی از پیشینه تاریخی و تمدنی این منطقه را آشکار کرده است.

وی با اشاره به شواهد و یافته‌های باستان‌شناختی این محوطه بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، لایه‌های تاریخی تپه ازبکی به دوره‌های کهن از جمله دوره مادها می‌رسد و شواهدی از دوره هخامنشی نیز در آثار این مجموعه مشاهده شده است که بر اهمیت تاریخی و تمدنی آن می‌افزاید.

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های علمی و تاریخی تپه ازبکی به یک فرصت ملی و بین‌المللی گفت: در جریان این بازدید و با همراهی استاندار البرز توافق شد با تشکیل یک ستاد تخصصی و برگزاری نشست‌های منسجم، زمینه پیگیری ثبت جهانی این اثر ارزشمند فراهم شود.

وی افزود: این ستاد با مشارکت مسئولان ذی‌ربط، پژوهشگاه میراث فرهنگی، نماینده مردم، فرماندار، امام جمعه و سایر مسئولان و علاقه‌مندان به تاریخ و تمدن ایران فعالیت خواهد کرد تا مقدمات لازم برای ثبت جهانی این محوطه فراهم شود.

وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: ثبت جهانی تپه ازبکی امکان‌پذیر است، اما تحقق این هدف مستلزم طی مراحل علمی، پژوهشی، حفاظتی و اجرایی مشخصی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و انجام بررسی‌های کارشناسی، مسیر معرفی این محوطه تاریخی به یونسکو هموار شود.

قدردانی از اقدام خیرخواهانه واقف تپه ازبکی

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام ارزشمند فرد خیری که این محوطه را بدون چشمداشت به ملت ایران واگذار کرده است، گفت: یکی از جلوه‌های ارزشمند این مجموعه، اقدام انسانی و مسئولانه فردی است که تمام این محوطه را بدون هیچ چشمداشتی به ملت ایران اهدا کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی چنین الگوهایی در جامعه افزود: رسانه ملی باید از این‌گونه انسان‌های نیک‌اندیش و اقدامات ارزشمند آنان تجلیل کند و این الگوهای ماندگار را به جامعه بشناساند؛ چراکه معرفی این رفتارهای مسئولانه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ مشارکت عمومی و تشویق دیگران به ایفای نقش در صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور شود.

البرز از قطب‌های مهم گردشگری ایران است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه با اشاره به برنامه‌های سفر خود به شهرستان‌های استان البرز اظهار کرد: مسائل و مشکلات سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جریان بازدیدهای میدانی بررسی می‌شود و موضوعات مطرح‌شده در نشست با استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز مورد بحث و پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همکاران ما در حوزه‌های تخصصی نیز جلساتی را برای بررسی مسائل، شناسایی موانع و پیگیری راهکارهای رفع مشکلات برگزار می‌کنند تا موضوعات مطرح‌شده در سطح بیان مشکلات باقی نماند و زمینه تصمیم‌گیری و اقدام عملی برای آن‌ها فراهم شود.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: پس از جمع‌بندی بازدیدها و بررسی مسائل استان، گزارشی از مجموعه موضوعات و مطالبات مطرح‌شده را در دولت به اطلاع رئیس‌جمهور و اعضای هیئت وزیران خواهم رساند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان البرز گفت: البرز یکی از قطب‌های مهم گردشگری ایران است و ظرفیت بسیار بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. گونه‌های مختلف گردشگری کشور در این استان قابل شناسایی و بهره‌برداری است و این تنوع می‌تواند جایگاه البرز را در نقشه گردشگری کشور ارتقا دهد.

توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی برای حمایت از هنرمندان البرزی

وزیر میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان البرز اظهار کرد: این استان از توانمندی‌های قابل‌توجهی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است و برای بالفعل شدن این ظرفیت‌ها باید زیرساخت‌های عرضه و فروش محصولات هنرمندان توسعه یابد.

صالحی‌امیری افزود: ایجاد و توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در البرز یک ضرورت است تا هنرمندان بتوانند آثار و تولیدات خود را به‌صورت مستقیم در معرض دید و فروش قرار دهند و از این طریق، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری گردش مالی پایدار در این بخش فراهم شود.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد میدانی وزارت میراث فرهنگی در شناسایی و پیگیری مسائل استان‌ها گفت: هدف از این سفر، بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دستیابی به راهکارهای عملی برای توسعه این بخش‌ها در استان البرز است.