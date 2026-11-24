گروه استان‌ها - همسر اولین شهید هسته‌ای کشور با تأکید بر نقش بی‌بدیل مادران و همسران شهدا در حفظ روحیه ایثار و مقاومت گفت: استواری و پایداری خانواده‌های شهدا در سال‌های دشوار، از عوامل مهم پیروزی ملت ایران بوده و امروز نیز بیش از هر زمان دیگری، همبستگی ملی و اتحاد مردم برای عبور از توطئه‌های دشمن ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، دکتر «منصوره کرمی» همسر شهید «مسعود علی محمدی» در مراسم بزرگداشت مادران و همسران شهدا که هم‌زمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد، ضمن تسلیت این مناسبت و تبریک روز تکریم مادران و همسران شهدا، به نقش و جایگاه زنان در حفظ فرهنگ ایثار و مقاومت اشاره کرد.

وی با اشاره به حوادث و دشواری‌های سال‌های گذشته و شهادت جمعی از نخبگان و دانشمندان کشور اظهار کرد: دشمنان به‌خوبی می‌دانند چگونه سرمایه‌های ارزشمند کشور را هدف قرار دهند، اما آنچه می‌تواند نقشه‌های آنان را ناکام بگذارد، حفظ انسجام اجتماعی، همبستگی ملی و ایستادگی مردم است.

همسر شهید علی محمدی با تأکید بر نقش زنان و خانواده‌های شهدا در عبور از شرایط دشوار افزود: مادران و همسران شهدا در سال‌های گذشته با صبر، استقامت و پایداری خود نشان داده‌اند که در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توانند پرچم مقاومت و ایستادگی را برافراشته نگه دارند. همین پایداری و روحیه مقاوم بود که پشتوانه پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس شد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نقش مادران و همسران شهدا خاطرنشان کرد: اگر مادران و همسران شهدا در برابر سختی‌ها و مصیبت‌های ناشی از شهادت عزیزانشان استوار نمی‌ایستادند، ملت ایران نمی‌توانست آن مسیر دشوار را با موفقیت پشت سر بگذارد. امروز نیز استقامت و پایداری این خانواده‌ها سرمایه‌ای بزرگ برای جامعه و نسل‌های آینده است.

همسر شهید علی محمدی در ادامه با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: امروز بیش از هر چیز به اتحاد، همدلی و همبستگی ملی نیاز داریم. دشمنان پس از ناکامی در میدان تقابل، به دنبال ایجاد اختلاف و آشوب در داخل کشور هستند و همه ما در هر جایگاه و مسئولیتی باید مراقب باشیم با رفتار و گفتار خود، زمینه تحقق اهداف آنان را فراهم نکنیم.

وی با بیان اینکه شرایط دشوار، ملت ایران را از مسیر مقاومت بازنمی‌دارد، افزود: مردم ایران طی دهه‌های گذشته سختی‌های بسیاری را پشت سر گذاشته‌اند و همچنان با اراده و استواری در مسیر دفاع از کشور ایستاده‌اند. هر اندازه انسجام و مقاومت ملی تقویت شود، مسیر عبور از دشواری‌ها و دستیابی به پیروزی هموارتر خواهد شد.

همسر شهید علی محمدی در پایان با آرزوی سلامتی برای خانواده‌های معظم شهدا و مردم ایران، بر ضرورت حفظ روحیه همدلی، مهربانی و حمایت متقابل تأکید کرد و پیروزی رزمندگان اسلام و سربلندی ایران اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.