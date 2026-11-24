انسجام ملی، مهمترین پشتوانه عبور از توطئههای دشمن است
گروه استانها - همسر اولین شهید هستهای کشور با تأکید بر نقش بیبدیل مادران و همسران شهدا در حفظ روحیه ایثار و مقاومت گفت: استواری و پایداری خانوادههای شهدا در سالهای دشوار، از عوامل مهم پیروزی ملت ایران بوده و امروز نیز بیش از هر زمان دیگری، همبستگی ملی و اتحاد مردم برای عبور از توطئههای دشمن ضرورت دارد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، دکتر «منصوره کرمی» همسر شهید «مسعود علی محمدی» در مراسم بزرگداشت مادران و همسران شهدا که همزمان با سالروز وفات حضرت امالبنین سلاماللهعلیها در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد، ضمن تسلیت این مناسبت و تبریک روز تکریم مادران و همسران شهدا، به نقش و جایگاه زنان در حفظ فرهنگ ایثار و مقاومت اشاره کرد.
وی با اشاره به حوادث و دشواریهای سالهای گذشته و شهادت جمعی از نخبگان و دانشمندان کشور اظهار کرد: دشمنان بهخوبی میدانند چگونه سرمایههای ارزشمند کشور را هدف قرار دهند، اما آنچه میتواند نقشههای آنان را ناکام بگذارد، حفظ انسجام اجتماعی، همبستگی ملی و ایستادگی مردم است.
همسر شهید علی محمدی با تأکید بر نقش زنان و خانوادههای شهدا در عبور از شرایط دشوار افزود: مادران و همسران شهدا در سالهای گذشته با صبر، استقامت و پایداری خود نشان دادهاند که در سختترین شرایط نیز میتوانند پرچم مقاومت و ایستادگی را برافراشته نگه دارند. همین پایداری و روحیه مقاوم بود که پشتوانه پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس شد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نقش مادران و همسران شهدا خاطرنشان کرد: اگر مادران و همسران شهدا در برابر سختیها و مصیبتهای ناشی از شهادت عزیزانشان استوار نمیایستادند، ملت ایران نمیتوانست آن مسیر دشوار را با موفقیت پشت سر بگذارد. امروز نیز استقامت و پایداری این خانوادهها سرمایهای بزرگ برای جامعه و نسلهای آینده است.
همسر شهید علی محمدی در ادامه با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تصریح کرد: امروز بیش از هر چیز به اتحاد، همدلی و همبستگی ملی نیاز داریم. دشمنان پس از ناکامی در میدان تقابل، به دنبال ایجاد اختلاف و آشوب در داخل کشور هستند و همه ما در هر جایگاه و مسئولیتی باید مراقب باشیم با رفتار و گفتار خود، زمینه تحقق اهداف آنان را فراهم نکنیم.
وی با بیان اینکه شرایط دشوار، ملت ایران را از مسیر مقاومت بازنمیدارد، افزود: مردم ایران طی دهههای گذشته سختیهای بسیاری را پشت سر گذاشتهاند و همچنان با اراده و استواری در مسیر دفاع از کشور ایستادهاند. هر اندازه انسجام و مقاومت ملی تقویت شود، مسیر عبور از دشواریها و دستیابی به پیروزی هموارتر خواهد شد.
همسر شهید علی محمدی در پایان با آرزوی سلامتی برای خانوادههای معظم شهدا و مردم ایران، بر ضرورت حفظ روحیه همدلی، مهربانی و حمایت متقابل تأکید کرد و پیروزی رزمندگان اسلام و سربلندی ایران اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.