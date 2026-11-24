گروه استان‌ها - مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز از اجرای ۹ پروژه سیل‌بند و آب‌بند با حجمی بالغ بر ۲۳ هزار متر مکعب در شهرستان‌های طالقان، اشتهارد، ساوجبلاغ و کرج خبر داد و تاکید کرد: برنامه‌های آبخیزداری و جهادی حتی در شرایط جنگ و زیر بمباران دشمن متوقف نشد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، سرهنگ پاسدار «محمد فلاحتکار» مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز، در آیین افتتاح پروژه‌های سیل‌بند منابع طبیعی که با همت بسیج سازندگی به بهره‌برداری رسید، با اشاره به برنامه‌ریزی مشترک با اداره کل منابع طبیعی استان، اظهار کرد: در نشست‌های متعدد با دکتر بیات و همکارانشان، تیم فنی تشکیل شد و در بحث آبخیزداری، سیل‌بند و آب‌بند، ۹ پروژه برای استان تعریف شد که غالب آن‌ها با حجم بالغ بر ۲۳ هزار متر مکعب برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها از جمله کارهایی بود که پیش‌تر انجام نشده بود، افزود: تکلیف شد که بسیج سازندگی این کارها را انجام دهد و ما با فراغ بال پذیرفتیم؛ ویژگی گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی این است که در کارهایی وارد می‌شوند که بر زمین مانده و در کنار اداره کل‌ها قرار می‌گیرند تا اتفاقات خوب رقم بخورد.



مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز با اشاره به آغاز این برنامه‌ها در یک سال اخیر در شهرستان‌های طالقان، اشتهارد، ساوجبلاغ و کرج، تصریح کرد: در این مدت با جنگ مواجه شدیم، اما برنامه‌ها تعطیل نشد؛ در بسیاری از نقاط که زیر بمباران‌های موشک و شلیک‌های ناجوانمردانه دشمن بودیم، بچه‌های گروه فنی ما و تیمشان، گروه‌های جهادی هر ناحیه و منطقه را به خط کردند.

وی با قدردانی از همه همکاران و جهادگران، خاطرنشان کرد: همکاری خوبی به وجود آمد و این اتفاق بزرگ رقم خورد و همین باعث شد که جزو اسطوره‌هایی باشیم که در سطح کشور اول حرکت کردند و اتفاق خوبی رقم خورد.

فلاحتکار در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدامات و قدم‌ها در راستای اهداف نظام و تحت توجهات امام زمان (عج) و در مسیر ظهورش قرار گیرد.