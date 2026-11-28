گروه استان‌ها - مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، با اشاره به بازدید نمایندگان مرکز پیگیری‌های ویژه دفتر ریاست جمهوری از محلات پیک و اهری شهرستان فردیس گفت: دستاوردهای شبکه اقدام مدیریت محله‌محور و قرارگاه اجتماعی استان، نمونه‌ای موفق از مشارکت مردم در شناسایی، اولویت‌بندی و رفع مسائل محلات است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «محمدجواد کاظمینی» مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز اظهار کرد: در جریان سفر دوروزه نمایندگان مرکز پیگیری‌های ویژه دفتر ریاست جمهوری به استان البرز، دکتر موسوی و دکتر گنجی با حضور در محلات پیک و اهری فردیس، از نزدیک در جریان عملکرد شبکه مردمی مدیریت محله‌محور قرار گرفتند.



وی انسجام و هم‌افزایی ارکان محله با محوریت مدیر محله، تحقق کامل مصوبات مبتنی بر مطالبات مردمی، همکاری مراکز خدماتی و فرهنگی، مشارکت خیرین و اجرای برنامه‌های جهادی را از مهم‌ترین دستاوردهای این مجموعه برشمرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز تشکیل گروه سازش محلی، ایجاد تعاونی محله، فعالیت کاروان دندانپزشکی و کتابخانه سیار و نقش‌آفرینی خبرنگار محله را از دیگر اقدامات شاخص عنوان کرد.

وی با اشاره به بهره‌برداری فرهنگ‌سرای محله پس از یک سال و سه ماه تلاش افزود: نمایشگاه مشاغل خانگی و کارگاه‌های خرد نیز ظرفیت‌های اقتصادی ساکنان را به نمایش گذاشت.

کاظمینی همچنین گفت: نمایندگان ریاست جمهوری اقدامات انجام‌شده را مطلوب و اثربخش ارزیابی و آن را جلوه‌ای از تحقق مشارکت مردم و تعامل سازنده مردم و دولت دانستند.