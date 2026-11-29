نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد دو فروند نفتکش متخلف که با بی‌اعتنایی به مقررات و هشدارهای دریایی بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شدند.

به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: از نخستین ساعات بامداد امروز، دو فروند نفتکش متخلف که با بی‌اعتنایی به مقررات و هشدارهای دریایی، در حال عبور از مسیر غیرمجاز و جعلی جنوبی تنگه هرمز بودند، بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شدند.

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یکی از این شناورها، یک فروند سوپرنفتکش حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت خام بود که در محدوده شمال بندر خصب با مین دریایی برخورد کرد و دچار انفجار شد. نفتکش دوم نیز هنگام خروج از تنگه هرمز، در محدوده شرقی این آبراه، با مین دریایی برخورد کرد و طعمه حریق شد.

نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد: مالکان نفتکش‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، شناورها و سرمایه‌های باقی‌مانده خود را قربانی ادعاها و وعده‌های خلاف واقع فرماندهان سنتکام نکنند.