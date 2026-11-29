نمایندگان مجلس امروز شروط تعیین وزیر اطلاعات را مشخص کردند که از جمله آن داشتن تحصیلات در حد اجتهاد یا کارشناسی ارشد، تخصص و تجربه در امور اطلاعاتی و حداقل ۱۰ سال سابقه سمت‌های مدیریتی میانی یا عالی است.

به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس امروز شروط تعیین وزیر اطلاعات را مشخص کردند که از جمله آن داشتن تحصیلات در حد اجتهاد یا کارشناسی ارشد، تخصص و تجربه در امور اطلاعاتی و حداقل ۱۰ سال سابقه سمت‌های مدیریتی میانی یا عالی است.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۳/۰۶/۰۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۲۹ در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۸ آذر) ماده ۲ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند.

ماده ۲ عبارت زیر جایگزین بند (۱) ماده واحده قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۲۹ می‌شود:

۱ ـ داشتن تحصیلات در حد اجتهاد یا کارشناسی ارشد، تخصص و تجربه در امور اطلاعاتی و حداقل ۱۰ سال سابقه سمت‌های مدیریتی میانی یا عالی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و مقررات اجرایی آن و سمت‌های همتراز با آن‌ها در وزارت اطلاعات.