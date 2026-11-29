به گزارش تابناک؛ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، هشدار داده است که اگر بانک‌های چینی تراکنش‌های تبدیل نفت ایران به درآمد را تسهیل کنند، ممکن است با تحریم مواجه شوند. با این حال، موسسات چینی دهه‌هاست که با پیامدهای محدودی با نهادهای ایرانی ارتباط برقرار کرده‌اند. شکاف بین هشدارهای واشنگتن و توانایی آن برای تحمیل هزینه‌های تعیین‌کننده صرفا یک شکست اجرایی خاص ایران نیست. این نشان دهنده یک گذار گسترده‌تر است: تحریم‌های ایالات متحده همچنان قدرتمند هستند، اما دامنه تاثیر آنها در حال کاهش است زیرا کانال‌های پرداخت جایگزین، ارزها و موسسات، کمتر در معرض فشار غرب قرار می‌گیرند.

کاهش گلوگاه‌های مالی سنتی

اولین تغییر، کاهش اثربخشی گلوگاه‌های مالی سنتی ایالات متحده است. بانک‌های بزرگ چینی در حدود سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تحت فشار دیپلماتیک، تجارت مستقیم با ایران را کاهش دادند، اما تجارت از بین نرفت. در عوض، بازیگران مالی کانال‌های غیرمستقیمی را بازسازی کردند که هم از دلار و هم از سیستم پیام‌رسانی سوئیفت اجتناب می‌کردند. تسویه حساب با "یوان" که به طور فزاینده‌ای از طریق سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین انجام می‌شود، به شرکت‌ها ابزار جایگزینی برای تسویه تراکنش‌ها ارائه داد. آنچه در ابتدا به نظر می‌رسید فرار موقت است، به تدریج به یک اکوسیستم مالی پایدارتر تبدیل شد که برای عملکرد فراتر از نقاط قابل مشاهده کنترل ایالات متحده طراحی شده بود.

معماری در حال تکامل فرار از تحریم‌ها

تحقیقات اخیر نظارتی و روزنامه‌نگاری - از جمله اقدامات وزارت دادگستری ایالات متحده که کانال‌های ارزهای دیجیتال و بایننس، که توسط ایران استفاده می‌شود، و استفاده از پروکسی‌ها یا شرکت‌های صوری چینی، ایرانی و هنگ کنگی، همراه با گزارش‌هایی که تسویه حساب‌های رکوردشکن RMB را برجسته می‌کنند - نشان می‌دهد که معماری فرار از تحریم‌ها تکامل یافته است. اکنون به ترکیبی پیچیده از دفاتر کل دیجیتال جایگزین، لایه‌های واسطه‌ای و ارزهای محلی متکی است که تا حد زیادی معاملات را از نظارت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) جدا می‌کند. بررسی و تحریم این کانال‌ها بسیار دشوار می‌شود.

کاهش بازده هدف قرار دادن بانک‌های کوچک‌تر

حتی اگر واشنگتن تلاش کند فهرست نهادها را گسترش دهد، هزینه اجرای آن با بازده استراتژیک نامتناسب است. از نظر تاریخی، ایالات متحده فقط یک بانک کوچک و محلی چینی- بانک "کونلون" مستقر در سین کیانگ - را تحریم کرده است. هیچ بانک چینی دیگری تحریم نشده است. از آنجایی که بانک کونلون به بانکداری کارگزاری غربی وابسته بود، واشنگتن می‌توانست آن را منزوی کند و موقتا ارتباطات مالی مستقیم با ایران را کاهش دهد. اما این ماجرا همچنین بازیگران هدف را تشویق کرد تا تراکنش‌های بعدی را ایزوله کنند. فروش نفت و تامین مالی تجارت از طریق بانک‌های کوچک‌تر، شرکت‌های صوری، دلالان، حوزه‌های قضایی جایگزین و تسویه حساب‌های غیردلاری انجام می‌شد. تحریم‌ها می‌توانند تراکنش‌ها را کندتر و گران‌تر کنند، بدون اینکه به روابط تجاری پشت آنها پایان دهند.

بنابراین، گسترش فهرست تحریم‌ها بازده نزولی ایجاد می‌کند. ردیابی روابط غیرمستقیم نیاز به اطلاعات گسترده، کار حقوقی و دیپلماسی دارد، در حالی که هدف قرار دادن یک بانک کوچک ممکن است به سختی بر جریان نفت تاثیر بگذارد. شبکه‌ها می‌توانند پرداخت‌ها یا مالکیت را سریع‌تر از آنچه تنظیم‌کنندگان می‌توانند آنها را بررسی کنند، تغییر مسیر دهند. اجرای قانون هنوز هم اصطکاک ایجاد می‌کند، اما افزایش هزینه‌های ایالات متحده و کاهش بازده استراتژیک می‌تواند تحریم‌ها را بیشتر نمادین کند تا اجباری.

محدودیت بانک‌های مهم سیستمی

بزرگترین محدودیت زمانی ظاهر می‌شود که تحقیقات بزرگترین وام‌دهندگان چین را در بر می‌گیرد. ICBC ، بانک ساخت و ساز چین، بانک کشاورزی چین، بانک چین و بانک ارتباطات، بانک‌های مهم سیستمی جهانی هستند که در وام‌دهی و تسویه حساب‌های فرامرزی قرار دارند. در حالی که این موسسات بزرگ به طور فعال ریسک‌های انطباق را مدیریت می‌کنند - مانند تنظیم میزان ریسک خود با تشدید تامین مالی تجاری، محدود کردن تسویه حساب‌های فرامرزی شامل حوزه‌های قضایی حساس، و محدود کردن ریسک به نهادهایی مانند پتروشیمی هنگلی در عین حفظ دقیق بافرهای عملیاتی گسترده‌تر - اعمال تحریم‌های کامل مسدودکننده بر GSIB ها باعث ایجاد شوک‌های سیستمی در سراسر شبکه‌های تسویه بین‌المللی می‌شود.

به عنوان مثال، روابط بانکی کارگزاری باعث آسیب‌پذیری متقابل می‌شود. تحریم یک بانک بزرگ چینی، تسویه دلار برای شرکت‌های چینی را مختل می‌کند، اما می‌تواند به بانک‌های آمریکایی، شرکت‌های چندملیتی و بازارهای جهانی نیز آسیب برساند. بنابراین، واشنگتن به طور کلی موسسات بزرگ چینی را جریمه کرده است تا اینکه آنها را از فهرست تحریم‌ها حذف کند. با متعادل‌تر شدن وابستگی مالی، حذف از بین می‌رود زیرا هزینه‌های سنگینی را نیز بر دولت تحریم‌کننده و شرکای آن تحمیل می‌کند. بنابراین، دولت ایالات متحده فقط بانک‌های چینی را به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است. هیچ تحریم عمده‌ای علیه این بانک‌های بزرگ اجرا نشده است. تحریم‌های اولیه و ثانویه با سقف سختی از اثربخشی مواجه هستند.

بین‌المللی‌سازی یوان و پرداخت‌های جایگزین

تسهیل تجارت نفت ایران توسط چین صرفا تاکتیکی نیست - بلکه نشان دهنده یک تغییر استراتژیک گسترده‌تر در استفاده از ارز جهانی است. پکن بازارهای فراساحلی و تسویه حساب با یوان را با شرکایی از جمله روسیه، ایران، برزیل و اقتصادهای آسه‌آن گسترش داده است. یوان نیازی به جایگزینی دلار ندارد: حتی جایگزین‌های جزئی نیز قرار گرفتن در معرض صلاحیت قضایی ایالات متحده را کاهش می‌دهند. برای کشورهای تحریم‌شده، تسویه حساب با یوان و CIPS به حفظ تجارت در زمانی که دسترسی به دلار یا سوئیفت محدود شده است، کمک می‌کند.

این یک داستان ساده از جایگزینی یک ارز با ارز دیگر نیست. دلار عمق، نقدینگی و پشتیبانی نهادی بی‌نظیری را حفظ می‌کند، در حالی که CIPS همچنان به سیستم جهانی گسترده‌تر متصل است. با این وجود، قدرت قهری به کنترل شبکه‌های ضروری بستگی دارد. اگر شرکت‌ها بتوانند بخش فزاینده‌ای از تجارت را از طریق حساب‌های یوان، بانک‌های منطقه‌ای، دارایی‌های دیجیتال یا توافقات دوجانبه تسویه کنند، اهرم ایالات متحده گزینشی‌تر می‌شود. واشنگتن هنوز می‌تواند بازیگرانی را که نیاز به دسترسی به بازارهای آمریکا دارند، مجازات کند، اما در متقاعد کردن کسانی که آماده پذیرش هزینه‌های بالاتر در ازای استقلال استراتژیک هستند، با مشکل بیشتری مواجه است.

بازنگری در وابستگی متقابل تسلیحاتی

این تحولات، منطق وابستگی متقابل تسلیحاتی را اصلاح می‌کند. مدل‌های قبلی فرض می‌کردند که مقامات غربی می‌توانند از مراکز مالی مرکزی بهره‌برداری کنند و در عین حال با وابستگی متقابل نامتقارن، آسیب کمی را متحمل شوند. مقیاس چین، این فرض را ناامن‌تر می‌کند. در سال ۲۰۱۲، تنها "بانک چین" در فهرست بانک‌های مهم سیستمی جهانی قرار داشت؛ تا سال ۲۰۲۵، بانک کشاورزی چین، بانک ارتباطات، بانک ساخت و ساز چین و ICBC هم به آن پیوسته اند. اهمیت سیستمی آنها، تحریم‌ها را از یک اقدام مهار شده به یک منبع بالقوه بی‌ثباتی جهانی تبدیل می‌کند. وابستگی متقابل اکنون متقارن‌تر می‌شود، که هر دو طرف را محدود می‌کند، حتی اگر توانایی‌های آنها نابرابر باقی بماند.

حکمرانی جهانی چندپاره

مورد ایران همچنین حکومت جهانی چندپاره را نشان می‌دهد. ائتلاف‌های تحت رهبری ایالات متحده تحریم‌ها را از طریق نهادهای مستقر اعمال می‌کنند، در حالی که چین از تجارت از طریق پرداخت‌های جایگزین، نقدینگی یوان و واسطه‌های تجاری حمایت می‌کند. روسیه نیز پس از تحریم‌های غرب، تجارت را به طور مشابه هدایت کرده است. دولت‌ها به جای تقسیم شدن به بلوک‌های ثابت، سیستم‌های غربی و غیرغربی را برای محافظت از دسترسی، سود و استقلال با هم ترکیب می‌کنند و اجرای جهانی را با راه‌حل‌های رقابتی جایگزین می‌کنند.

تحریم‌های ایالات متحده بی‌اهمیت نشده‌اند. آن‌ها می‌توانند دارایی‌ها را مسدود کنند، شرکت‌های ریسک‌گریز را منصرف کنند، شبکه‌های غیرقانونی را افشا کنند و هزینه‌های معاملات را افزایش دهند. اما اثربخشی به طور فزاینده‌ای به هدف‌گذاری دقیق، هماهنگی متحدان و اهداف واقع‌بینانه بستگی دارد. اقداماتی که برای یک موسسه کوچک مناسب است ممکن است برای یک بانک مهم از نظر سیستمی بسیار خطرناک باشد، در حالی که تحریم‌های ثانویه مکرر ممکن است تنوعی را که آن‌ها به دنبال جلوگیری از آن هستند، تسریع کند. اجبار مالی همچنان مهم است، اما نمی‌تواند به عنوان جایگزینی نامحدود برای دیپلماسی یا استراتژی گسترده‌تر عمل کند.

نتیجه‌گیری: یک سیگنال ساختاری

بنابراین، تضعیف تاثیر تحریم‌ها بر ایران یک سیگنال ساختاری است، نه یک شکست منفرد. تسویه حساب RMB ، CIPS ، شبکه‌های فرار لایه‌ای و اهمیت جهانی بانک‌های چینی، عدم تقارنی را که زمانی اجبار مالی ایالات متحده به آن متکی بود، از بین می‌برد. با قابل استفاده‌تر شدن جایگزین‌ها و متقابل‌تر شدن هزینه‌های تشدید، تحریم‌ها بازده نزولی دارند. این تحول به معنای پایان قدرت دلار نیست، بلکه ظهور گزینه‌های کافی برای مشروط کردن اجبار به جای مطلق است. ایران، چشم‌انداز اولیه‌ای از سیستمی را ارائه می‌دهد که در آن فشار اقتصادی همچنان قدرتمند، اما به طور فزاینده‌ای مورد مناقشه، پرهزینه و گزینشی است.

منبع: عصرایران



