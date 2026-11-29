به گزارش تابناک، ارتش پاکستان از اعزام نیرو به عربستان در چارچوب توافق دفاعی مکه خبر داد.

به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع رسانی ارتش پاکستان اعلام کرد که مراسمی طی روز گذشته برای اعزام نیروها به عربستان سعودی برگزار شد و این نیروها مأموریت‌های مشخصی را در داخل عربستان در چارچوب تعهدات مربوط به توافقنامه دفاعی مکه انجام خواهند داد.

این دفتر اضافه کرد که استقرار این نیروها بیانگر میزان پایبندی پاکستان به امنیت عربستان، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است و پیش بینی می‌شود که این اقدام در تقویت توان دفاعی عربستان در سایه چالش‌های امنیتی پیش رو مؤثر باشد.

به تازگی کمیته راهبردی توافق مکه در بیانیه‌ای اعلام کرد که عربستان، پاکستان و ترکیه بر عزم خود برای تسریع تلاش‌ها در راستای حمایت از امنیت سعودی تاکید کردند.

منبع: مهر