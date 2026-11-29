به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز تهران در جریان معاملات امروز شاهد تحولات کم‌سابقه‌ای است؛ به‌طوری‌که قیمت دلار آمریکا برای نخستین بار با عبور از مقاومت‌های پیشین، رسماً وارد کانال ۳۰۰ هزار تومانی شده و با ثبت عدد تاریخی ۳۰۳ هزار تومان، رکورد تازه‌ای را در کارنامه خود به ثبت رسانده ات. این موج صعودی، سایر ارزهای کلیدی بازار را نیز با خود همراه کرده و فضای معاملاتی را تحت تأثیر مستقیم انتظارات تورمی قرار داده است.

بررسی آخرین قیمت ارزهای عمده در بازار آزاد

بررسی آخرین نرخ معاملاتی در بازار آزاد ارز نشان می‌دهد که قیمت یورو نیز به سطح ۳۳۲ هزار تومان رسیده است. در همین حال، درهم امارات عدد ۸۲ هزار و ۶۰۰ تومان را لمس کرده است. همچنین در سایر نمادهای معاملاتی، پوند انگلیس با صعود به کانال ۳۹۴ هزار تومان معامله شده، دلار کانادا به رقم ۲۱۳ هزار تومان رسیده و لیر ترکیه نیز در رقم ۶ هزار و ۸۰ تومان آرام گرفته است. تداوم این روند پرشتاب، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تجاری قرار داده است.

واکنش مرکز مبادله؛ تغییرات نرخ حواله‌های ارزی

در همین حال، روند افزایشی قیمت‌ها تنها به بازار آزاد محدود نمانده و نرخ حواله‌های ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز با تغییرات رو به بالا همراه بوده است. داده‌های رسمی حکایت از آن دارد که نرخ خرید حواله دلار آمریکا با ۳۹۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۹۴ هزار و ۹۸۲ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با رشد ۳۹۲ تومانی در سطح ۱۹۶ هزار و ۷۸۲ تومان ایستاد.

همچنین، نرخ خرید حواله یورو با افزایشی معادل ۵۹۹ تومان به رقم ۲۱۳ هزار و ۴۵۵ تومان بالغ شد و نرخ فروش آن با رشدی ۶۰۵ تومانی، عدد ۲۱۵ هزار و ۳۹۴ تومان را ثبت کرد. در خصوص درهم امارات نیز نرخ خرید و فروش حواله به ترتیب به سطوح ۵۳ هزار و ۹۲ تومان و ۵۳ هزار و ۵۷۴ تومان رسید که نشان‌دهنده تعدیل نرخ‌ها در بخش رسمی متناسب با تحولات بازار آزاد است.

افزایش سقف فروش دلار در شعب بانک ها

نوسانات صعودی بازار ارز در حالی رخ می‌دهد که سیاست‌گذار پولی کشور به‌منظور مدیریت تقاضا و تنظیم بازار، تصمیمات تازه‌ای اتخاذ کرده است. بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای تسهیل تأمین نیازهای تجاری، امکان خرید ارز تا سقف معادل ۲۰ هزار دلار برای اشخاص حقوقی دارای کارت بازرگانی ، از فردا در پنج بانک منتخب شامل ملی ایران، ملت، تجارت، صادرات و سامان فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر، اشخاص حقیقی نیز می‌توانند همچنان از طریق شعب بانکی و با استفاده از کارت ملی، تا سقف ۱۰ هزار دلار با نرخ نزدیک به بازار آزاد دریافت کنند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کارایی این ابزارهای مدیریتی در گروی هم‌راستایی سیاست‌های کلان پولی با متغیرهای بنیادین اقتصاد است تا بتواند هیجان‌های کاذب ارزی را مهار کند.



