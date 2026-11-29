مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با توجه به مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک، در آینده این خطر وجود دارد که برخی از بیماری‌ها با آنتی بیوتیک‌های تزریقی بیمارستانی کنترل نشده و این یک خطر برای جامعه محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک؛محمد مهدی ناصحی درباره اصلاح الگوی مصرف دارو و نظارت بر تجویز آنتی بیوتیک افزود: مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک در کشور و ایجاد مقاومت دارویی یکی از مشکلات اکنون و آینده محسوب می‌شود و از نظر علمی، یافته‌های مهمی وجود دارد که نشان می‌دهد باید اقدام جدی در این زمینه انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مصرف آنتی بیوتیک در کشور بالاست و دارو‌هایی مانند آموکسی سیلین در صدر مصرف قرار داشته و کوآموکسی کلاو و سفکسین از جمله آنتی بیوتیک‌هایی هستند که تجویز بالایی دارند. مصرف آنتی بیوتیک‌ها بدون تجویز هم یکی از مشکلات جدی برای سلامت مردم محسوب می‌شوند و از نظر بودجه دارویی در حوزه سرپایی و بستری هم هزینه بالایی را به خود اختصاص داده‌اند و به طور مثال فقط یک قلم داروی آنتی بیوتیک، ۶۵۰ میلیارد تومان برای بیمه سلامت هزینه داشته است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران یبان کرد: در حال حاضر در سامانه نسخه الکترونیک مشخص است که در کدام منطقه و کدام شهر، آنتی بیوتیک مصرف می‌شود.

منبع: بیمه سلامت