سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل به موازات حمایت از جنایات جنگی رئیس‌جمهور این کشور علیه ایران، گفت که باید به این جنگ پایان داد.



به گزارش تابناک، نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد شامگاه یکشنبه طی مصاحبه‌ای با برنامه «ملاقات با مطبوعات» از شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز ادعا کرد: «من کاملا معتقدم که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده با اجرای جنگ علیه ایران کار درستی انجام داد! اما آنچه اشتباه پیش رفت این بود که ایران روند مذاکرات را به تاخیر انداخت تا توان نظامی و تسلیحاتی خود را بازسازی کند.»

سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در ادامه افزود: «جنگ علیه ایران می‌تواند به پایان برسد. ما به تکرار تجربه افغانستان نیاز نداریم؛ تجربه‌ای که در آن عقب‌نشینی می‌کنید و با این کار، دشمنانمان را بیش از پیش جسور می‌کنید. ما باید این کار را به پایان برسانیم. باید مطمئن شویم که یک‌بار برای همیشه به این جنگ خاتمه می‌دهیم.»

باید مذاکرات را با محوریت منافع خودمان آغاز کنیم



هیلی بدون اشاره به تهاجم نظامی آمریکا به ایران در حین گفت‌وگوها ادعا کرد: «دست از تلاش برای مذاکره و دستیابی به توافق بردارید. ایران هرگز به توافق تن نخواهد داد. ما باید مذاکرات را با محوریت منافع خودمان آغاز کنیم. باید بر آنچه به نفع آمریکاست تمرکز کنیم، نه آنچه به نفع ایران است. بیایید این جنگ را به پایان برسانیم. ما می‌دانیم چگونه باید این کار را انجام دهیم.»

نیکی هیلی درباره رویکرد دونالد ترامپ و مسائل داخلی کشورش گفت: «من تحلیلگر سیاسی نیستم. بنابراین حتی نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که آیا این آغاز یا پایان جنبش ماگا (حامیان ترامپ) است یا خیر، اما چیزی که می‌توانم به شما بگویم این است که ما نمی‌خواهیم به دوران پیش از ترامپ بازگردیم. ترامپ در واقع افرادی را وارد حزب جمهوری‌خواه کرد که حضورشان برای ما ضروری بود.»

او تاکید کرد: «ما باید کشور را به‌گونه‌ای اداره کنیم که به یاد داشته باشیم باید اطمینان حاصل کنیم پول بیشتری به جیب مردم آمریکا برود، نه اینکه منافع شرکت‌های بزرگ تامین شود.»

سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ حضور خواهد داشت یا خیر، گفت: «من نامزد انتخابات نخواهم شد. بنابراین، مسئله این نیست که آیا فرصتی برای من وجود دارد یا خیر. این مسیر واقعا طاقت‌فرساست. باید روزانه ۲۰ ساعت و هفت روز هفته را دور از خانواده‌تان سپری کنید. خودتان را در معرض قضاوت رای‌دهندگان و رسانه‌ها قرار می‌دهید. این تصمیم بسیار مهم و بزرگی است و در حال حاضر تصمیم ندارم چنین کاری انجام دهم. به همین دلیل، برای هر کسی که تصمیم می‌گیرد وارد چنین رقابتی شود احترام زیادی قائلم، اما من در سال ۲۰۲۸ نامزد نخواهم شد.»