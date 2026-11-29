به گزارش تابناک، مهدی فتاحیان، سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس مقطع ابتدایی استان کرمانشاه در روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این تصمیم با هدف کنترل بیماری آنفلوانزا و جلوگیری از گسترش زنجیره انتقال آن اتخاذ شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران استان و با توجه به گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی از دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل آموزش و پرورش، کلاس‌های مدارس ابتدایی در سراسر استان در هر دو نوبت صبح و عصر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به نحوه برگزاری کلاس‌ها تصریح کرد: آموزش دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در روز یادشده از طریق بستر شبکه شاد دنبال خواهد شد.

فتاحیان تأکید کرد: فعالیت آموزشی دانش‌آموزان سایر مقاطع تحصیلی طبق روال معمول و به‌صورت حضوری ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه وضعیت شیوع آنفلوانزا در استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود، گفت: تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس بر اساس بررسی‌های لحظه‌ای و آمار و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش انجام می‌گیرد.

سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: در صورت افزایش موارد بیماری و ضرورت تعطیلی مدارس در مقاطع دیگر، تصمیم متناسب با شرایط موجود و در سطح مدرسه، شهرستان یا کل استان اتخاذ و اعلام خواهد شد.