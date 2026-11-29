مدیر بحران فرمانداری ویژه کاشان گفت: مدارس ابتدایی، متوسطه اول، کودکستان‌ها و مدارس استثنایی شهرستان کاشان روز دوشنبه ۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.



به گزارش تابناک، هادی کاشانی‌نژاد، مدیر بحران فرمانداری ویژه کاشان اظهار داشت: مدارس ابتدایی، متوسطه اول، کودکستان‌ها و مدارس استثنایی شهرستان کاشان روز دوشنبه ۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: این تصمیم باهدف مهار شیوع بیماری آنفولانزا در میان دانش‌آموزان اتخاذ شده است.این تصمیم با درخواست دانشگاه علوم پزشکی کاشان و هماهنگی با اداره آموزش‌وپرورش منطقه اتخاذ شده است.

کاشانی نژاد ادامه داد: هدف اصلی از این اقدام، شکستن زنجیره انتقال بیماری آنفولانزا و جلوگیری از گسترش آن در محیط‌های آموزشی است.