438بازدید
برخی مدارس کاشان فردا، دوشنبه تعطیل است
مدیر بحران فرمانداری ویژه کاشان گفت: مدارس ابتدایی، متوسطه اول، کودکستانها و مدارس استثنایی شهرستان کاشان روز دوشنبه ۹ آذرماه بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
به گزارش تابناک، هادی کاشانینژاد، مدیر بحران فرمانداری ویژه کاشان اظهار داشت: مدارس ابتدایی، متوسطه اول، کودکستانها و مدارس استثنایی شهرستان کاشان روز دوشنبه ۹ آذرماه بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: این تصمیم باهدف مهار شیوع بیماری آنفولانزا در میان دانشآموزان اتخاذ شده است.این تصمیم با درخواست دانشگاه علوم پزشکی کاشان و هماهنگی با اداره آموزشوپرورش منطقه اتخاذ شده است.
کاشانی نژاد ادامه داد: هدف اصلی از این اقدام، شکستن زنجیره انتقال بیماری آنفولانزا و جلوگیری از گسترش آن در محیطهای آموزشی است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.