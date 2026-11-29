دسترسی آسان به خدمات ارتباطی، حق همه مشترکان است. در همین راستا، همراه اول با ارائه امکانات ارتباطی و پشتیبانی ویژه، دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات خود را تسهیل کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از همراه اول، بزرگترین اپراتور کشور با هدف حذف موانع ارتباطی و تسهیل دسترسی، مجموعه‌ای از خدمات اختصاصی را برای مشترکان دارای معلولیت فراهم کرده تا این عزیزان متناسب با شرایط خود، راه مناسب‌تری برای دریافت خدمات داشته باشند. جزئیات کامل این خدمات به شرح زیر است:

۱. آوای انتظار ناشنوا: با فعال‌سازی این سرویس (ارسال ۱۷۴۰ به ۸۹۸۹ یا کد دستوری «ستاره ۱۰ ستاره ۸۹۸۹ مربع») ، پیام صوتی به تماس‌گیرنده اطلاع می‌دهد که مخاطب ناشنواست و باید از طریق پیامک ارتباط برقرار کند.

۲. چت‌بات متنی: ایجاد مسیر ارتباطی نوشتاری و شبانه‌روزی برای افراد ناشنوا، کم‌شنوا و دارای محدودیت گفتاری. این سرویس بر پایه زیرساخت بومی توسعه یافته و در شرایط اختلال یا قطعی اینترنت بین‌الملل نیز فعال است.

۳. تماس تصویری ViLTE: امکان برقراری تماس تصویری نفر به نفر بر بستر شبکه LTE برای بهره‌گیری از زبان اشاره و نشانه‌های دیداری.

۴. دستیار هوشمند تلفنی: پاسخگویی شبانه‌روزی به تماس‌ها، که دسترسی افراد دارای محدودیت بینایی و حرکتی را آسان کرده و زمان انتظار را کاهش می‌دهد. این خدمت متکی بر شبکه تلفنی بومی است و در صورت اختلال اینترنت بین‌الملل، تداوم دارد.

۵. دریافت خدمات در محل: مشترکان می‌توانند با شماره ۹۹۹۰ تماس گرفته و درخواست دریافت خدمات در محل را ثبت کنند تا نیاز به مراجعه حضوری به حداقل برسد.

۶. کیوسک‌های دیجیتال: ارائه خدمات به‌صورت شبانه‌روزی و در نقاط مختلف شهر، برای دسترسی آسان‌تر مشترکان به خدمات همراه اول.

۷. اولویت در صف پشتیبانی: قرارگیری تماس افراد دارای معلولیت در اولویت پاسخگویی کارشناسان مرکز تماس، تا این مشترکان زمان کمتری برای ارتباط با پشتیبانی منتظر بمانند.

گفتنی است همراه اول با تکیه بر این اقدامات، گامی عملی در مسیر مسئولیت اجتماعی خود برداشته تا ضمن رفع موانع ارتباطی، بستری برابر و فراگیر برای بهره‌مندی تمامی اقشار جامعه از خدمات نوین ارتباطی فراهم سازد.