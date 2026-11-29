به گزارش تابناک، شهباز شریف در نشست «کارگاه امنیت ملی» ، از تلاش‌های فرمانده ارتش پاکستان درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تمجید کرد؛ تفاهمی که با اقدامات آمریکایی‌ها از هم پاشید.

نخست‌وزیر پاکستان گفت: «مایلم سخنانم را با اشاره به نقش‌آفرینی‌مان در جریان جنگ ایران و ایالات متحده آغاز کنم؛ جنگی که کل منطقه را تحت تأثیر قرار داد. با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر فیلد مارشال سید عاصم منیر و معاون نخست‌وزیر اسحاق دار، ایران و ایالات متحده پس از ۴۷ سال، اینجا در اسلام‌آباد، پای یک میز مذاکره نشستند. این دستاورد کوچکی نبود. این رویداد در نهایت به امضای "یادداشت تفاهم اسلام‌آباد" در ماه ژوئن سال جاری انجامید.»

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شریف در این نشست درباره روابط پاکستان با ایران، آمریکا و دیگر کشورهای منطقه غرب آسیا توضیح داد و درباره توافق مکه هم حرف زد.

نخست‌وزیر پاکستان افزود: «این موضع ماست و معتقدم که این دستاورد به لطف خداوند متعال و با حمایت کامل ملت پاکستان حاصل شده است. درست همان‌طور که سال گذشته در جریان رویارویی کوتاه اما سرنوشت‌ساز با هند شاهد بودیم؛ جایی که پاکستان، تحت رهبری فیلد مارشال و با اتکا به نیروهای مسلح شجاع و دلاور خود، درسی فراموش‌نشدنی به هند داد.»

به گفته شریف، گسترش همکاری‌های دفاعی پاکستان با عربستان سعودی و ترکیه، علیه هیچ کشوری نیست و هیچ‌گونه نیات تهاجمی ندارد.

این اظهارنظر در حالی انجام شده که در بحبوحه جنگ یمن، ارتش پاکستان امروز از اعزام شماری از نظامیان پاکستانی به عربستان سعودی خبر داد.

نخست‌وزیر پاکستان اما امروز، شراکت راهبردی اسلام‌آباد با ریاض و توافق‌مکه را «تلاشی در راستای تقویت امنیت جمعی و نه ایجاد یک رویارویی منطقه‌ای دیگر» خواند.

منبع: فارس