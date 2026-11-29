افتتاح مرکز پرتودهی مواد غذایی در ایران، با هدف کنترل آفات کشاورزی، بار دیگر نگرانی آمریکا و اسرائیل از پیشرفت‌های علمی ایران را به سوژه‌ای برای اتهام‌زنی تبدیل کرده است.

به گزارش تابناک، فورکان گؤزوکارا، استاد دانشگاه و مفسر تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی در توئیتی نوشت: تأسیساتی که ایران به‌تازگی افتتاح کرده، یک مرکز پرتودهی مواد غذایی است که با هدف کنترل آفات محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند.

حتی شبکه بی‌بی‌سی هم اذعان می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین فعالیتی را مجاز می‌داند.

با این حال، گزارش همچنان ادعاهای آمریکا و اسرائیل درباره تسلیحاتی بودن این تأسیسات را مطرح می‌کند. واشنگتن میخواهد جلو رشد علم هر کشوری را بگیرد.

منبع: ایسنا