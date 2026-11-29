متقاضیان حذف نام همسر قبلی از شناسنامه می‌توانند با مراجعه به سامانه سهیم سازمان ثبت احوال کشور، درخواست خود را ثبت کنند.

به گزارش تابناک، متقاضیان حذف نام همسر قبلی از شناسنامه می‌توانند با مراجعه به سامانه سهیم سازمان ثبت احوال کشور، درخواست خود را ثبت کنند.

افرادی که پس از طلاق قصد حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه را دارند، می‌توانند از طریق سامانه سهیم سازمان ثبت احوال کشور و بدون مراجعه حضوری، برای دریافت شناسنامه الکترونیکی اقدام کنند.

متقاضیان حذف نام همسر قبلی از شناسنامه می‌توانند با مراجعه به سامانه سهیم سازمان ثبت احوال کشور، از طریق بخش «کیف هویت من» و لینک B۲n.ir/qn۳۱۵۰، درخواست خود را ثبت کنند.

برای این کار کافی است پس از ورود به بخش «کیف هویت من» ، گزینه «دریافت شناسنامه الکترونیک» را انتخاب کنید. با انجام این مراحل، شناسنامه جدید متقاضی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی صادر می‌شود که در آن نام همسر سابق حذف شده است.