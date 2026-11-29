به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، تورم نقطه‌ای کالاها در آبان‌ماه به ۱۰۵.۶ درصد رسیده است؛ آماری که از شتاب قابل‌توجه افزایش قیمت کالاها در اقتصاد ایران حکایت دارد و بار دیگر مسئله کاهش قدرت خرید خانوارها را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی تبدیل می‌کند اما بر اساس این رقم، سطح عمومی قیمت کالاها نسبت به آبان سال گذشته به‌طور متوسط بیش از دو برابر شده است؛ اتفاقی که آثار آن را می‌توان در سبد خرید روزانه خانوارها مشاهده کرد.

عبور تورم نقطه‌ای کالاها از مرز ۱۰۰ درصد، فقط یک عدد در گزارش‌های آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن فشار هزینه‌ها بر زندگی مردم است و آن هم در شرایطی که درآمد بسیاری از خانوارها متناسب با سرعت افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، فاصله میان درآمد و هزینه‌های ضروری بیشتر می‌شود و تأمین نیازهای اولیه به چالشی جدی‌تر تبدیل خواهد شد.

تورم نقطه‌ای کالاها؛ وقتی قیمت‌ها بیش از دو برابر می‌شود

تورم نقطه‌ای ۱۰۵.۶ درصدی یعنی آنکه شاخص قیمت کالاها در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۰۵.۶ درصد افزایش داشته است و کالایی که به‌طور متوسط سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشته، در صورت همراهی با همین نرخ افزایش، اکنون به حدود ۲۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

اهمیت این شاخص زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم کالاها بخش مهمی از هزینه‌های روزمره خانوار را تشکیل می‌دهند برای مثال مواد غذایی، پوشاک، لوازم مصرفی و سایر اقلام ضروری که مستقیماً در سبد هزینه‌ای خانواده‌ها قرار دارند و افزایش قیمت آن‌ها به‌سرعت بر وضعیت معیشتی اثر می‌گذارد.

کوچک شدن سفره خانوارها زیر فشار تورم

اما مهم‌ترین پیامد تورم بالای کالاها، کاهش قدرت خرید واقعی مردم است بنابراین زمانی که قیمت‌ها در یک سال بیش از دو برابر می‌شوند، اما درآمد خانوارها با همین سرعت افزایش پیدا نمی‌کند، مصرف‌کنندگان به تغییر الگوی خرید خود خواهند شد که در این شرایطی، خانوارها ابتدا از خرید کالاهای غیرضروری صرف‌نظر می‌کنند و پس از آن به سراغ جایگزین‌های ارزان‌تر می‌روند و حتی ممکن است مصرف برخی اقلام ضروری را نیز کاهش دهند که این وضعیت برای خانوارهای کم‌درآمد سخت است؛ چراکه سهم بیشتری از درآمد آن‌ها صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود و امکان جبران افزایش هزینه‌ها از طریق کاهش سایر مخارج برایشان محدودتر است.

چرا مهار تورم به یک ضرورت فوری تبدیل شده است؟

اما تورم در سطح بالا، علاوه بر فشار بر مصرف‌کنندگان، فضای فعالیت اقتصادی را نیز با نااطمینانی بیشتری مواجه می کند و افزایش مداوم قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی، برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را دشوارتر می‌کند و قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، زمانی که انتظارات تورمی در جامعه تقویت شود، خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های اقتصادی خود را با فرض افزایش دوباره قیمت‌ها تنظیم می‌کنند و این مسئله می‌تواند به تداوم چرخه افزایش قیمت‌ها دامن بزند که در چنین وضعیتی، کنترل تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه پولی، مالی، ارزی و تولیدی است. صرف اعلام برنامه‌های حمایتی یا افزایش مقطعی پرداخت‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی آثار تورم مزمن را جبران کند.

به نظر می رسد رسیدن تورم نقطه‌ای کالاها به ۱۰۵.۶ درصد، هشداری جدی درباره وضعیت هزینه‌های زندگی و توان اقتصادی خانوارهاست و این رقم نشان دهنده این است که افزایش قیمت‌ها با سرعتی پیش رفته که در صورت عدم تناسب رشد درآمدها، می‌تواند به کاهش بیشتر سطح رفاه عمومی منجر شود.

مسئله اصلی فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه سرعت کاهش قدرت خرید مردم و سخت تر شدن تأمین نیازهای روزمره است که در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید از تمرکز صرف بر کنترل ظاهری قیمت‌ها فراتر برود و به دنبال ایجاد ثبات پایدار، تقویت قدرت خرید و کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها باشد . همچنین عبور تورم کالاها از مرز ۱۰۰ درصد را باید فراتر از یک رکورد آماری دید؛ این شاخص تصویری از فشار انباشته تورم بر معیشت مردم ارائه می‌دهد و ضرورت پاسخ‌گویی مؤثر سیاست‌گذاران اقتصادی را برجسته می‌کند.