نیروهای مسلح یمن در واکنش به حمله ائتلاف متجاوز سعودی به بندر «رأس‌عیسی» ، تمامی بنادر عربستان در سواحل دریای سرخ، از جمله بندر جده، را اهداف مشروع عملیات نظامی خود اعلام کردند.

به گزارش تابناک، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد در پاسخ به هدف قرار گرفتن بندر رأس‌عیسی توسط نیروهای متجاوز سعودی، مرحله جدیدی از واکنش‌های نظامی آغاز شده است.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی انصارالله، در این بیانیه تأکید شده است: «بندر جده و تمامی بنادر دشمن سعودی در سواحل دریای سرخ، از این پس در دایره اهداف نظامی نیروهای ما قرار دارند.»

در همین راستا، نیروهای مسلح یمن با صدور هشداری فوری به کارکنان و تمامی افرادی که در این تأسیسات یا نزدیکی آن حضور دارند، از آن‌ها خواستند بلافاصله محل را تخلیه کرده و از این بنادر فاصله بگیرند.

همچنین از تمامی شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی خواسته شده است تا به منظور حفظ امنیت شناورهای خود، هرچه سریع‌تر بنادر عربستان در سواحل دریای سرخ را ترک کرده و نسبت به تخلیه کشتی‌هایشان از این بنادر اقدام کنند.

این در حالی است که ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ائتلاف سعودی اعلام کرد که فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف از غیرنظامیان می‌خواهد که بندر رأس عیسی در استان الحدیده را برای حفظ امنیت خود تخلیه کنند.

رسانه‌های یمنی گزارش دادند از حملات هوایی به بندر راس عیسی خبر دادند.

منبع: ایسنا