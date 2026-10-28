یمن به عربستان هشدار جدی داد

وزارت خارجه یمن هشدار داد که ادامه جنایات عربستان علیه مردم یمن عواقب نامعلومی برای سعودی‌ها دارد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۱۲
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یمن به عربستان هشدار جدی داد

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه یمن با صدور بیانیه‌ای در واکنش به حملات وحشیانه جنگنده‌های سعودی علیه غیرنظامیان یمنی و کشتار زنان و کودکان اعلام کرد: اصرار رژیم سعودی بر ادامه تجاوز به یمن، خسارات این رژیم را انباشته می‌کند و آن را به‌سوی سرنوشت نامعلومی سوق می‌دهد.

وزارت خارجه یمن تأکید کرد: تجاوز نظامی به یمن در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ آغاز شد و در جریان این تجاوز، انواع جنایات از جمله جنایات جنگی، نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و انواع جنایت‌های دیگر رخ داده است.
 

این وزارتخانه افزود: هرچه تجاوز عربستان به یمن بیشتر ادامه یابد، هزینه جبران خسارت و غرامت بیشتر خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: برخی طرف‌های منطقه‌ای با فریب دادن عربستان و ادعای حمایت از این کشور در جنگ متجاوزانه آن علیه یمن، در واقع به‌دنبال سوءاستفاده از سعودی‌ها و گرفتار کردن هرچه بیشتر آنها در این جنگ هستند.

وزارت خارجه یمن در پایان بیانیه خود تأکید کرد: یمن مصمم به ادامه نبرد سرنوشت‌ساز خود است، نبردی که نتیجه آن، حال و آینده این کشور را تعیین خواهد کرد.
منبع: ایسنا

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