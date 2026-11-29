به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار سهام تهران در جریان معاملات امروز، یکشنبه هشتم آذرماه، هم‌پای صعود نرخ دلار روندی پرشتاب و صعودی را به ثبت رساند. در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با جهش بیش از ۱۶۹ هزار واحدی و ثبت بازدهی ۱.۹ درصدی، برای نخستین‌بار وارد کانال تاریخی ۹ میلیون واحد شد و در ارتفاع ۹ میلیون و ۶۸ هزار واحد آرام گرفت.

وضعیت شاخص هم‌وزن و بازدهی خیره‌کننده بورس تهران

هم‌زمان با رکوردشکنی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای، سایر شاخص‌های بازار نیز سبزپوش شدند؛ به‌طوری‌که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با رشد بیش از ۲۷ هزار واحدی به سطح یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحد دست یافت و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش بیش از ۲۹ هزار واحدی، در پله ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار واحد ایستاد.

با فتح ابرکانال ۹ میلیونی در معاملات امروز، کارنامه بازدهی شاخص کل بورس در مقاطع زمانی مختلف درخشان‌تر شد؛ به‌گونه‌ای که بازدهی هفتگی این نماگر به ۸.۹ درصد و بازدهی ماهانه آن به ۱۳.۸ درصد رسید. همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد که شاخص کل بورس در بازه زمانی شش‌ماهه اخیر، بازدهی چشمگیر ۱۲۲.۶ درصدی را نصیب سهامداران کرده است.

ارزش معاملات، ورود پول حقیقی و برتری تقاضا در بازار سهام

در جریان دادوستدهای هشتمین روز آذرماه، بیش از یک میلیون و ۱۳۲ هزار نوبت معامله در بازار سرمایه به ثبت رسید که ارزش کل این مبادلات از مرز ۵۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد. در نهایت نیز ارزش کل بازار بورس تهران به رقم ۳۱ هزار همت (هزار میلیارد تومان) معادل حدود ۱۰۶ میلیارد دلار رسید.

رصد جریان نقدینگی در معاملات امروز نشان می‌دهد که در مقابل خروج سنگین ۴ همتی سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت، نزدیک به یک همت پول حقیقی جدید وارد معاملات خرد سهام شد. جو عمومی بازار نیز کاملاً به کام خریداران بود؛ به‌طوری‌که ۷۵ درصد از نمادهای بازار (معادل ۷۱۶ نماد) در محدوده مثبت و تنها ۲۵ درصد دیگر (معادل ۲۴۱ نماد) در محدوده منفی معامله شدند و در این میان، ۵۴۹ نماد با صف خرید و بیشترین بازدهی روزانه کار خود را پایان دادند. برتری تقاضا بر عرضه در تابلو سفارش‌ها نیز مشهود بود؛ جایی که ارزش سفارش‌های خرید به ۱۲.۱ همت رسید، اما ارزش سفارش‌های فروش تنها ۱.۸ همت بود.

نمادهای شاخص‌ساز و صنایع پیشرو در جذب و خروج نقدینگی

در معاملات امروز، نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز «فملی» ، «فولاد» ، «تابان» ، «شپنا» ، «شستا» ، «وغدیر» و «وبملت» بیشترین تأثیر مثبت را در صعود شاخص کل ایفا کردند و نمادهای «کاوان» ، «شپنا» ، «خودرو» ، «وبملت» و «شتبریز» در صدر فهرست پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار قرار گرفتند.

در جدول ورود نقدینگی به صنایع، گروه فلزات اساسی با جذب ۰.۹ همت پیشتاز بود و پس از آن، صندوق‌های سهامی با ۴۸۴ میلیارد تومان، گروه بانکی با ۱۹۳ میلیارد تومان، کانه‌های فلزی با ۱۷۶ میلیارد تومان و گروه فنی و مهندسی با ۱۵۷ میلیارد تومان بیشترین ورود پول را تجربه کردند. در سطح نمادها نیز «فولاد» ، «میدکو» ، «وغدیر» و «فملی» رکورددار جذب نقدینگی بودند.

در نقطه مقابل، بیشترین خروج سرمایه پس از صندوق‌های درآمد ثابت (۴ همت) ، در صندوق‌های طلا با ۵۷۹ میلیارد تومان، گروه دارویی با ۳۵۳ میلیارد تومان، صندوق‌های اهرمی با ۳۲۹ میلیارد تومان و گروه عرضه برق با ۲۲۳ میلیارد تومان رقم خورد و نمادهای «مبین» ، «موج» ، «اروند» و «فارس» در صدر جدول خروج پول حقیقی ایستادند.



