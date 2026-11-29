علی فالح کاظم الزیدی را می‌توان یکی از متفاوت‌ترین چهره‌هایی دانست که پس از سال ۲۰۰۳ به نخست‌وزیری عراق رسیده‌اند. او نه از رهبران باسابقه احزاب شیعه است، نه سابقه مبارزه با رژیم بعث در کارنامه‌اش دیده می‌شود و نه مانند بسیاری از سیاستمداران عراقی از مسیر پارلمان، وزارتخانه‌ها و تشکیلات حزبی به رأس قدرت رسیده است. بااین‌حال، در آوریل ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) ، هنگامی که رهبران جریان‌های سیاسی عراق پس از ماه‌ها اختلاف بر سر انتخاب نخست‌وزیر به بن‌بست رسیده بودند، نام او به‌عنوان گزینه مورد توافق چارچوب هماهنگی مطرح شد.

به گزارش تابناک، الزیدی متولد سال ۱۹۸۶ در استان ذی‌قار است. او تحصیلات دانشگاهی در حوزه حقوق و مالی و بانکداری دارد و در سال‌های پیش از نخست‌وزیری، مسئولیت‌هایی در مؤسسات اقتصادی، بانکی، آموزشی و پزشکی بر عهده داشته است. ریاست هیئت‌مدیره بانک الجنوب، شرکت ملی هلدینگ، دانشگاه الشعب و مؤسسه پزشکی عشتار از جمله سوابقی است که در زندگی‌نامه منتشرشده او آمده است. بااین‌حال، اهمیت واقعی زندگی حرفه‌ای الزیدی نه در تعداد مسئولیت‌های مدیریتی، بلکه در نوع ارتباط میان فعالیت‌های اقتصادی او و ساختار قدرت عراق نهفته است.

الزیدی از سال‌ها پیش در کمیته اقتصادی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی فعالیت داشته است. این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کمیته‌های اقتصادی احزاب در عراق صرفاً تشکیلاتی برای بررسی برنامه‌های اقتصادی نیستند و در مواردی در ارتباط با قراردادهای دولتی، شرکت‌های نزدیک به جریان‌های سیاسی و توزیع فرصت‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند.

الزیدی از همین مسیر به‌تدریج شبکه‌ای از ارتباطات اقتصادی و سیاسی ایجاد کرد که حوزه‌های بانکداری، تجارت مواد غذایی، املاک و رسانه را در بر می‌گرفت. بنابراین، برخلاف تصویری که از یک مدیر اقتصادی ناگهان واردشده به سیاست ارائه می‌شد، او پیش از نخست‌وزیری نیز در حاشیه و پشت صحنه مناسبات سیاسی عراق حضور داشت. تفاوتش با سیاستمداران شناخته‌شده این بود که حضور او بیشتر در حوزه اقتصاد سیاسی دیده می‌شد تا سخنرانی‌های پارلمانی و رقابت‌های انتخاباتی.

از بازار مواد غذایی تا بانکداری؛ اقتصاد به‌مثابه مسیر ورود به قدرت

یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت الزیدی به بازار مواد غذایی عراق مربوط می‌شود. برنامه سبد غذایی و نظام توزیع کالاهای اساسی در عراق، به دلیل جمعیت تحت پوشش و حجم بالای منابع مالی، یکی از حوزه‌های مهم هزینه‌کرد دولت است. فعالیت تجاری الزیدی در این حوزه، به‌ویژه در دوره نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی، گسترش قابل‌توجهی پیدا کرد و او به یکی از پیمانکاران مهم برنامه سبد غذایی تبدیل شد.

ارزش سالانه برنامه سبد غذایی حدود پنج میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم باید به‌عنوان برآورد منتشرشده در نظر گرفته شود، نه لزوماً حجم قراردادهای متعلق به الزیدی. اهمیت موضوع در جای دیگری است: فعالیت اقتصادی او در بازاری قرار داشت که بخش مهمی از منابع مالی آن از طریق تصمیمات و قراردادهای دولتی تأمین می‌شد.

همچنین ارتباط شرکت‌های منتسب به او با واردات کالاهای مصرفی، نوشیدنی‌ها و محصولات لبنی شنیده شده است. نام شرکت سان‌کوئیک و مجموعه‌ای از فروشگاه‌های بزرگ نیز در گزارشها آمده است. یک مقام وزارت تجارت عراق که نامش فاش نشده، الزیدی را از بازیگران مهم بازار مواد غذایی توصیف کرده است.

در حوزه بانکداری نیز بانک الجنوب یکی از پایه‌های اصلی فعالیت اقتصادی او معرفی شده است. این مجموعه ابتدا فعالیت صرافی داشت و در سال ۲۰۱۶ به بانک خصوصی تبدیل شد. سپس در سازوکار فروش ارز بانک مرکزی عراق وارد شد؛ سازوکاری که در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مسیرهای تأمین دلار برای بانک‌ها و شرکت‌های واردکننده بود.

این بخش از فعالیت اقتصادی الزیدی اهمیت سیاسی هم دارد. در عراق، دسترسی به ارز، مجوزهای واردات، قراردادهای دولتی و سازوکارهای بانکی صرفاً مسائل فنی نیستند. آنها با سیاست‌گذاری دولت، روابط میان وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی و گاه شبکه‌های اقتصادی وابسته به احزاب ارتباط دارند.

همچنین به اختلافاتی میان الزیدی و علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق، درباره نظارت بانکی اشاره شده است. این اختلاف در صورت تأیید با اسناد و اظهارات مستقل، می‌تواند یکی از سرنخ‌های مهم برای شناخت رابطه او با نهادهای ناظر اقتصادی باشد.

موضوع دیگر، املاک و پروژه‌های تجاری است. از مجموعه‌هایی سخن گفته می‌شود که برخی از آنها روی زمین‌های دولتی و از طریق ترتیباتی که جزئیاتشان روشن نشده، ساخته شده‌اند. همچنین از مطالبات بیش از چهار تریلیون دیناری منتسب به الزیدی از نهادهای دولتی سخن گفته می‌شود. چنین ارقامی، اگر با اسناد قراردادها و صورت‌های مالی تأیید شوند، اهمیت زیادی در بررسی تعارض منافع دارند؛ زیرا فردی که پیش‌تر از دولت طلبکار بوده، اکنون در جایگاه رئیس دولت قرار گرفته است.

انتخابی که از دل بن‌بست سیاسی بیرون آمد

رسیدن الزیدی به نخست‌وزیری بدون شناخت ساختار سیاسی عراق قابل فهم نیست. پس از انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵، چارچوب هماهنگی به‌عنوان بزرگ‌ترین ائتلاف سیاسی شیعه، مسئولیت اصلی معرفی نخست‌وزیر را بر عهده داشت. اما اختلافات درونی این ائتلاف و رقابت بر سر نامزدهای مختلف، روند تشکیل دولت را دشوار کرد.

نوری المالکی یکی از چهره‌های مطرح بود. او از تجربه نخست‌وزیری و شبکه سیاسی قدرتمندی برخوردار است، اما مخالفت آشکار دونالد ترامپ با بازگشت او، معادلات را پیچیده‌تر کرد. محمد شیاع السودانی نیز در مرکز رقابت‌های سیاسی قرار داشت. در چنین فضایی، انتخاب یک چهره خارج از حلقه نخست‌وزیران باسابقه می‌توانست راهی برای خروج از اختلافات باشد.

الزیدی عملا روابط دوستانه‌ای با بخش‌هایی از نخبگان سیاسی عراق، اعم از شخصیت‌های نزدیک به ایران و آمریکا، داشت و همین ویژگی در معرفی او به‌عنوان نامزد توافقی و نخست وزیری اش مؤثر بود.

این انتخاب از یک منظر معنای مهمی داشت: رهبران احزاب به‌جای انتخاب یکی از چهره‌های صاحب تشکیلات و پایگاه سیاسی مستقل، به سراغ فردی رفتند که شبکه اقتصادی و اجتماعی داشت، اما از نظر حزبی تهدید مستقیمی برای موقعیت رهبران اصلی محسوب نمی‌شد.

الزیدی در این مرحله بیش از آنکه محصول یک جنبش سیاسی مستقل باشد، محصول سازوکار توافق میان بازیگران موجود بود. همین ویژگی هم فرصت او بود و هم محدودیتش. فرصت از آن جهت که می‌توانست میان گروه‌های مختلف ارتباط برقرار کند؛ محدودیت از این جهت که برای اداره کشور همچنان به همان نیروهایی وابسته بود که او را به قدرت رسانده بودند.

حتی از توافق میان نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، حمایت قیس الخزعلی و نقش‌آفرینی فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، در شکل‌گیری این انتخاب سخن گفته شده است.

دوستان متعدد، دشمنان احتمالی و سیاست ارتباط با همه

یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه الزیدی، گستردگی ارتباطات سیاسی اوست. از روابط او با چهره‌هایی در چارچوب هماهنگی، عمار حکیم، محمد الحلبوسی و شخصیت‌های کردستانی، از جمله خانواده‌های بارزانی و طالبانی، سخن گفته شده است. همچنین به روابط مناسب او با جریان صدر اشاره شده است.

این طیف گسترده ارتباطات، برای فردی که فاقد سابقه طولانی فعالیت حزبی است، اهمیت زیادی دارد. در سیاست عراق، ارتباط با یک جریان به‌معنای قطع رابطه با جریان رقیب نیست. بسیاری از توافق‌های مهم در بغداد از مسیر روابط شخصی، دیدارهای غیررسمی، میانجیگری و اعتماد متقابل شکل می‌گیرند.

اما باید میان دوست، متحد، حامی و شریک موقت تفاوت گذاشت. ممکن است یک سیاستمدار در یک موضوع از نخست‌وزیر حمایت کند و در موضوع دیگری با او اختلاف داشته باشد. رابطه الزیدی با السودانی یا المالکی را نیز باید در همین چارچوب بررسی کرد.

از نظر سیاسی، المالکی و السودانی در مقاطع مختلف در شکل‌گیری موقعیت او نقش داشته‌اند؛ اما این به معنای واگذاری کامل اختیار به الزیدی یا وجود یک ائتلاف دائمی میان آنها نیست. عمار حکیم و قیس الخزعلی نیز در چارچوب سیاسی شیعه بازیگرانی هستند که همکاری با آنها به معنای هم‌سویی کامل در همه پرونده‌ها نیست.

در میان کردها، ارتباط با خانواده بارزانی و طالبانی می‌توانست برای نخست‌وزیر تازه‌وارد یک سرمایه سیاسی محسوب شود. اما تحولات نوامبر نشان داد که روابط اجتماعی و سیاسی پیشین، الزاماً مانع اختلافات جدی بر سر نفت و اختیارات دولت مرکزی نمی‌شود.

شبکه دجله؛ پیوند خانواده، رسانه و سیاست

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پرونده علی الزیدی، ارتباط او با شبکه تلویزیونی دجله است. بر اساس گزارشها، این شبکه متعلق به علی الزیدی است و برادرش حسن الزیدی مدیریت آن را بر عهده دارد.

دجله در فضای رسانه‌ای عراق شبکه‌ای شناخته‌شده است که اخبار سیاسی، برنامه‌های اجتماعی و سرگرمی را پوشش می‌دهد. اما اهمیت آن در پرونده الزیدی به کارکرد رسانه‌ای و نسبت آن با ساختار قدرت مربوط می‌شود.

دجله در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی، برنامه‌های بیشتری در حمایت از گفتمان دولت روی آنتن برده است. این ادعا را می‌توان با بررسی آرشیو برنامه‌ها و مقایسه محتوای خبری در دوره‌های مختلف ارزیابی کرد.

در روزهای نخست معرفی الزیدی نیز آرشیو شبکه حاوی عناوینی درباره استقبال ترامپ، استقبال رؤسای کشورها، حمایت بین‌المللی از دولت جدید و مواضع مثبت السودانی بود. این شیوه پوشش نشان می‌داد شبکه در آن مقطع، استقبال خارجی و مشروعیت سیاسی نامزد جدید را به‌عنوان موضوعات برجسته دنبال می‌کند.

اما برای شناخت خط‌مشی واقعی دجله، باید پرسید این شبکه چه کسانی را به برنامه‌های خود دعوت می‌کند، چه سیاستمدارانی بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند، در برابر عملکرد دولت چه میزان استقلال انتقادی دارد و هنگام بروز اختلاف میان نخست‌وزیر و احزاب چه موضعی اتخاذ می‌کند.

دجله را از این منظر می‌توان بخشی از منظومه اقتصادی و ارتباطی خانواده الزیدی دانست؛ رسانه‌ای که ظرفیت اثرگذاری بر افکار عمومی و دستور کار خبری عراق را دارد. اینکه این ظرفیت در دوره نخست‌وزیری او چگونه به کار گرفته می‌شود، موضوعی است که باید با بررسی محتوای شبکه در ماه‌های آینده سنجیده شود.

نخست‌وزیری؛ آزمون دشوار مدیر اقتصادی

الزیدی در ۱۴ مه ۲۰۲۶ توانست از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. بااین‌حال، پارلمان به برنامه دولت و ۱۴ وزیر از مجموع ۲۳ وزارتخانه رأی داد و دولت در آغاز فعالیت با کابینه‌ای ناقص روبه‌رو بود.

این اتفاق از همان ابتدا محدودیت‌های قدرت او را نشان می‌داد. نخست‌وزیر عراق حتی اگر از حمایت بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی برخوردار باشد، نمی‌تواند بدون توافق با احزاب و گروه‌های مختلف، همه وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی را در اختیار بگیرد.

الزیدی در برنامه دولت بر توسعه اقتصادی، اصلاح ساختار اداری، مبارزه با فساد، عدالت اجتماعی و انحصار سلاح در اختیار دولت تأکید کرد. این برنامه از یک سو با پیشینه اقتصادی او تناسب داشت و از سوی دیگر به مسائل بنیادین دولت عراق پاسخ می‌داد.

اما چالش اصلی در اجرای همین وعده‌ها بود. در عراق، فساد اقتصادی فقط به ضعف مدیران یا نبود قوانین مربوط نمی‌شود؛ شبکه‌ای از منافع حزبی، اقتصادی و اداری در طول دو دهه شکل گرفته که اصلاح آن نیازمند توافق یا مقابله با بازیگران قدرتمند است.

در بررسی صد روز نخست دولت، به اقدامات ضدفساد، تلاش برای کنترل سلاح گروه‌های مسلح، مشکلات اقتصادی و ناتمام‌ماندن کابینه اشاره شده است. دولت همچنین از عملیات موسوم به «صولة الفجر» برای پیگیری پرونده‌های فساد و بازداشت برخی مسئولان خبر داده بود.

در همین دوره، الزیدی تلاش کرد موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت را از سطح یک شعار سیاسی فراتر ببرد و برای آن ضرب‌الاجل تعیین کند. این تصمیم به‌تدریج او را وارد تقابل با گروه‌هایی کرد که در عراق صرفاً تشکیلات نظامی نیستند و از نفوذ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز برخوردارند.

ترفندهای سیاستمداری الزیدی در دوره نخست‌وزیری

نخستین روش، فاصله‌گذاری حساب‌شده با سیاستمداران سنتی است. الزیدی در آغاز کار خود را نه رهبر یک حزب، بلکه مدیری اقتصادی معرفی کرد که مأموریت دارد اختلافات را کاهش دهد و دولت را اداره کند. این تصویر به او امکان داد بدون ورود مستقیم به رقابت‌های تاریخی میان رهبران شیعه، از حمایت چند جریان برخوردار شود.

روش دوم، استفاده از زبان اقتصاد و مدیریت به‌جای ادبیات ایدئولوژیک است. او به‌جای آنکه تمام برنامه دولت را حول رقابت‌های سیاسی و مذهبی تنظیم کند، از توسعه اقتصادی، اصلاح اداری، سرمایه‌گذاری، مبارزه با فساد و تقویت نهادهای دولتی سخن گفته است. این ادبیات برای بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خارجی و بخشی از افکار عمومی عراق قابل‌فهم‌تر است.

روش سوم، حفظ ارتباط با جناح‌های مختلف است. گزارش‌های مربوط به ارتباط او با المالکی، السودانی، حکیم، الحلبوسی و خانواده‌های سیاسی کرد نشان می‌دهد که شبکه ارتباطی‌اش محدود به یک گروه نیست. چنین الگویی در عراق امکان میانجیگری و توافق‌سازی ایجاد می‌کند؛ هرچند در لحظه اختلاف‌های جدی، این روابط الزاماً به حمایت سیاسی تبدیل نمی‌شوند.

روش چهارم، تبدیل پرونده‌های اجرایی به موضوعات نمادین است. مبارزه با فساد، انحصار سلاح و کنترل منابع نفتی، علاوه بر ابعاد اجرایی، ارزش نمادین دارند. نخست‌وزیر می‌تواند از طریق آنها تصویر دولتی مقتدر و مدافع حاکمیت ملی را بسازد. عملیات علیه قاچاق نفت و پیگیری پرونده‌های فساد در همین چارچوب قابل بررسی‌اند.

روش پنجم، استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و ارتباطی است. وجود شبکه دجله در مجموعه اقتصادی خانواده الزیدی، از این منظر اهمیت دارد. البته هنوز نمی‌توان هر پوشش خبری مثبت را به دستور نخست‌وزیر نسبت داد، اما چنین رسانه‌ای ظرفیت قابل‌توجهی برای شکل‌دهی به تصویر عمومی دولت دارد.

روش ششم، انتخاب موضوعات دشوار برای نمایش استقلال دولت است. مقابله با قاچاق نفت، محدودکردن فعالیت گروه‌های مسلح و تأکید بر اختیارات دولت مرکزی، موضوعاتی هستند که می‌توانند برای نخست‌وزیر سرمایه سیاسی ایجاد کنند؛ اما هزینه آنها نیز بالاست.

در مجموع، الگوی سیاست‌ورزی الزیدی را می‌توان ترکیبی از توافق‌سازی در سطح نخبگان و نمایش اقتدار در سطح اجرایی دانست. او در آغاز با توافق گروه‌های مختلف به قدرت رسید، اما در ماه‌های بعد کوشید از جایگاه یک مدیر توافقی فراتر برود و خود را صاحب ابتکار عمل نشان دهد.

تصمیم‌های اخیر او، الزیدی را در برابر دو مجموعه قدرتمند قرار داده‌اند: گروه‌های مسلح شیعه که گفته می‌شود به ایران نزدیک هستند و رهبران اقلیم کردستان. هر دو مجموعه طی سال‌های گذشته از نفوذ سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار بوده‌اند و در برابر گسترش اختیارات دولت مرکزی مقاومت کرده‌اند.

از این منظر، نوامبر ۲۰۲۶ را می‌توان نقطه‌ای مهم در تحول جایگاه سیاسی الزیدی دانست. او که با عنوان نامزد توافقی و مدیر اقتصادی وارد قدرت شده بود، اکنون در حال آزمودن ظرفیت دولت برای اعمال اقتدار بر حوزه‌هایی است که پیش‌تر تحت نفوذ بازیگران غیردولتی یا ساختارهای منطقه‌ای قرار داشتند.

دوستان و دشمنان الزیدی در عراق؛ چه کسانی کنار او هستند و چه کسانی در برابرش قرار گرفته‌اند؟

در سیاست عراق، دسته‌بندی افراد به دوست و دشمن دائمی چندان دقیق نیست. مناسبات سیاسی این کشور بر اساس ائتلاف‌های متغیر و منافع مشترک شکل می‌گیرد. بااین‌حال، می‌توان بازیگران اصلی پیرامون الزیدی را در چند گروه بررسی کرد.

نوری المالکی یکی از چهره‌های مهم در مسیر معرفی اوست. از توافق المالکی و السودانی در شکل‌گیری نامزدی الزیدی سخن گفته شده است. اما المالکی خود رهبر یک شبکه سیاسی قدرتمند است و حفظ جایگاهش در ساختار قدرت برای او اهمیت دارد. بنابراین، رابطه این دو را باید ترکیبی از همکاری و احتمال رقابت بر سر حدود اختیارات دولت دانست.

محمد شیاع السودانی نیز از بازیگران مهم این معادله است. او در دوره انتقال قدرت از الزیدی حمایت کرد و سابقه نخست‌وزیری‌اش می‌تواند در اداره دستگاه اجرایی برای دولت جدید اهمیت داشته باشد. بااین‌حال، حفظ نفوذ سیاسی و میراث دولت قبلی ممکن است در برخی موضوعات به اختلاف منجر شود.

سید عمار حکیم از دیگر چهره‌هایی است که به ارتباط مناسب او با الزیدی اشاره شده است. موقعیت حکیم در میان جریان‌های سیاسی شیعه و توانایی او در گفت‌وگو با بازیگران مختلف، می‌تواند برای نخست‌وزیر اهمیت داشته باشد.

قیس الخزعلی نیز در روند شکل‌گیری نامزدی الزیدی نقش حمایتی داشته است. اما موضع گروه‌های مسلح نزدیک به ایران در برابر برنامه دولت برای انحصار سلاح، یکی از پیچیده‌ترین مسائل پیش روی این رابطه است.

در میان سیاستمداران اهل سنت، محمد الحلبوسی از چهره‌هایی است که در شمار ارتباطات سیاسی الزیدی قرار گرفته است. تعامل با رهبران اهل سنت برای تشکیل کابینه و مدیریت مجلس و نهادهای اجرایی ضروری است.

در اقلیم کردستان، ارتباطات پیشین با خانواده‌های بارزانی و طالبانی می‌توانست سرمایه‌ای برای الزیدی باشد؛ اما تصمیمات اخیر او درباره نفت و گذرگاه‌ها، اختلاف جدی با دولت اقلیم و مشخصاً مسرور بارزانی ایجاد کرده است.

در طرف مقابل، می‌توان از چند دسته رقیب یا مخالف سیاسی سخن گفت:

گروه‌های مسلحی که برنامه دولت برای انحصار سلاح را تهدیدی علیه موقعیت خود می‌دانند؛

رهبران اقلیم کردستان که با گسترش اختیارات دولت فدرال بر میدان‌های نفتی و گذرگاه‌های مرزی مخالفت دارند؛

برخی سیاستمداران و شبکه‌های اقتصادی که از شفاف‌سازی قراردادها، محدودشدن امتیازات و مقابله با قاچاق متضرر می‌شوند؛

و در نهایت، رقبای درون چارچوب هماهنگی که ممکن است با افزایش استقلال نخست‌وزیر، بخشی از نفوذ خود را در دولت از دست بدهند.

نکته مهم آن است که همه این بازیگران الزاماً دشمن شخصی الزیدی نیستند. مخالفت آنها با تصمیمات دولت را باید در چارچوب منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی تحلیل کرد.

پیش‌بینی آینده الزیدی در سیاست عراق؛ سه مسیر پیش رو

پیش‌بینی آینده یک نخست‌وزیر در عراق بدون توجه به ساختار ائتلافی قدرت، کار ساده‌ای نیست. می‌توان سه مسیر را برای ادامه فعالیت سیاسی او در نظر گرفت.

مسیر نخست، تبدیل‌شدن به یک نخست‌وزیر صاحب ابتکار عمل است. اگر الزیدی بتواند مبارزه با قاچاق نفت را به نتایج قابل‌اندازه‌گیری برساند، انحصار سلاح را بدون ورود به درگیری گسترده پیش ببرد و اختلافات با اقلیم کردستان را از مسیر حقوقی و سیاسی مدیریت کند، جایگاه دولت او از یک توافق اولیه فراتر خواهد رفت. در این وضعیت، او می‌تواند به‌تدریج از حمایت رهبران احزاب فاصله بگیرد و به یک مرکز مستقل‌تر تصمیم‌گیری تبدیل شود.

مسیر دوم، بازگشت به سیاست توافقی و محدودشدن اختیارات نخست‌وزیر است. در این سناریو، فشار گروه‌های مسلح، اختلافات درون چارچوب هماهنگی و مشکلات اقتصادی باعث می‌شود دولت برای حفظ ثبات ناچار به عقب‌نشینی یا مصالحه در برخی پرونده‌ها شود. این مسیر با تجربه بسیاری از نخست‌وزیران عراق سازگار است؛ افرادی که با وعده اصلاحات وارد دولت شدند اما در برابر شبکه‌های قدرت ناچار به توافق شدند.

مسیر سوم، شکل‌گیری یک تقابل گسترده‌تر بر سر منابع و اختیارات دولت مرکزی است. تصمیمات نوامبر درباره اقلیم کردستان و گروه‌های مسلح می‌تواند در صورت تشدید اختلافات، به بحران سیاسی و امنیتی تبدیل شود. در چنین شرایطی، الزیدی با این پرسش روبه‌رو خواهد شد که تا چه اندازه می‌تواند بدون حمایت مستمر چارچوب هماهنگی و بدون تشدید تنش منطقه‌ای، سیاست‌های خود را اجرا کند.

چند عامل در تعیین مسیر آینده او نقش اساسی خواهند داشت: وضعیت بودجه و پرداخت حقوق، قیمت و صادرات نفت، روابط با آمریکا و ایران، موضع رهبران شیعه، مناسبات با اقلیم کردستان و توانایی دولت در برخورد با شبکه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی.

الزیدی نماینده چه نوع تغییری در سیاست عراق است؟

ظهور علی الزیدی را می‌توان در چارچوب تغییر تدریجی ترکیب نخبگان سیاسی عراق تحلیل کرد.

در دو دهه گذشته، بخش مهمی از قدرت سیاسی عراق در اختیار رهبران احزاب، چهره‌های مذهبی، فرماندهان جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های برخاسته از مبارزه با رژیم بعث بوده است.

اما الزیدی از مسیر دیگری وارد شده است: سرمایه اقتصادی، مدیریت بنگاه‌ها، ارتباطات اجتماعی و توافق میان بازیگران سیاسی.

این تغییر لزوماً به معنای کنار رفتن طبقه سیاسی قدیمی نیست. اتفاقاً انتخاب او نشان می‌دهد همان ساختار سیاسی قدیمی می‌تواند برای حل اختلافات خود، از یک چهره اقتصادی و خارج از احزاب استفاده کند.





علی الزیدی پدیده‌ای است که برای شناخت آن باید اقتصاد سیاسی عراق را جدی گرفت. او نه یک سیاستمدار کاملاً سنتی است و نه یک تکنوکرات مستقل از ساختار قدرت. مسیر حرفه‌ای او از پیوند میان کمیته‌های اقتصادی، بانکداری، تجارت مواد غذایی، املاک و رسانه عبور کرده و در نهایت به نخست‌وزیری رسیده است.

وجه تمایز او با بسیاری از سیاستمداران عراقی این است که پیش از ورود رسمی به دولت، در بخش‌هایی از اقتصاد و رسانه حضور داشته که خود با شبکه‌های سیاسی و نهادهای حکومتی ارتباط دارند.

اما تحول مهم‌تر در ماه‌های اخیر رخ داده است. نخست‌وزیری که با توافق گروه‌های مختلف به قدرت رسید، اکنون در برابر گروه‌های مسلح و رهبران اقلیم کردستان تصمیماتی اتخاذ کرده که مستقیماً به توزیع قدرت و منابع در عراق مربوط می‌شوند.

آزمون اصلی او دیگر صرفاً حفظ توافق اولیه نیست؛ بلکه توانایی تبدیل اقتدار قانونی دولت به اقتدار واقعی است.

در عراق، داشتن عنوان نخست‌وزیر به معنای در اختیار داشتن تمام قدرت نیست. قدرت واقعی در شبکه‌ای از احزاب، گروه‌های مسلح، نهادهای اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و رهبران منطقه‌ای توزیع شده است.

علی الزیدی اکنون در موقعیتی قرار دارد که باید میان این شبکه‌ها حرکت کند؛ شبکه‌هایی که برخی از آنها زمینه‌ساز صعود او بوده‌اند و برخی دیگر ممکن است به مهم‌ترین موانع پیش رویش تبدیل شوند.