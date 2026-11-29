مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر آمادگی این بانک برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای شرکت فولاد خوزستان، از ظرفیت‌های ارزی و ریالی و ابزارهای نوین تأمین مالی بانک شهر برای پشتیبانی از بازسازی و احیای توان تولیدی این مجموعه صنعتی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، در دیدار با دکتر امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این بانک در ارائه خدمات متنوع مالی و بانکی، بر آمادگی بانک شهر برای گسترش تعاملات با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بانک شهر از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه تأمین مالی ریالی و ارزی برخوردار است، اظهار داشت: این بانک آمادگی دارد با استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و ارائه راهکارهای متناسب با نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، در مسیر پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی و برنامه‌های توسعه‌ای صنایع کشور نقش‌آفرینی کند.

دکتر احمدی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به شرکت فولاد خوزستان در جریان جنگ تحمیلی، بر اهمیت حمایت از صنایع آسیب‌دیده و تسریع در بازسازی و احیای ظرفیت‌های تولیدی کشور تأکید کرد.

وی با اعلام آمادگی بانک شهر برای همراهی و پشتیبانی مالی از برنامه‌های بازسازی این مجموعه صنعتی، استفاده از ظرفیت‌های ارزی و ریالی و ابزارهای نوین تأمین مالی را از جمله راهکارهای قابل بهره‌گیری برای کمک به بازگشت توان تولیدی فولاد خوزستان عنوان کرد.

مدیرعامل بانک شهر همچنین توسعه همکاری با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی را از زمینه‌های مهم فعالیت این بانک برشمرد و بر استفاده از ظرفیت‌های متقابل برای تسهیل تأمین مالی، تقویت تعاملات بانکی و پاسخگویی به نیازهای مالی شرکت فولاد خوزستان تأکید کرد.

دکتر امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان نیز با اشاره به اهمیت توسعه تعاملات با شبکه بانکی در تأمین نیازهای مالی صنایع بزرگ، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و خدمات متنوع بانک شهر را زمینه‌ای برای تقویت همکاری‌های مشترک دانست.

دکتر ابراهیمی بر اهمیت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیت‌های ارزی و ریالی نظام بانکی در پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت تأکید کرد.