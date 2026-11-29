دادستانی تهران در واکنش به ادعا‌های مطرح‌شده در فضای مجازی درباره خودرو‌های اتوپلازا، از اقاله قرارداد واگذاری خودرو‌های پژو ۲۰۷ و بازگشت آنها به پارکینگ ایران‌خودرو با دستور قضایی خبر داد.

در روز‌های گذشته ادعا‌هایی مبنی بر عدم اقدام دستگاه قضایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص خروج حدود ۱۵۰۰ دستگاه خودرو از پارکینگ اتوپلازا مطرح شد که در همین رابطه دادستانی تهران با تشریح اقدامات قضایی انجام‌شده جزئیات ورود دستگاه قضایی به این موضوع را اعلام کرد.

به گزارش تابناک، طبق اعلام دادستانی تهران برخلاف ادعا‌های مطرح‌شده، موضوع با ورود دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته و قرارداد منعقدشده میان ایران‌خودرو و اتوپلازا در خصوص خودرو‌های پژو ۲۰۷، با دستور قضایی اقاله شده است.

در پی این اقدام خودرو‌های موضوع قرارداد به پارکینگ ایران‌خودرو بازگشته‌اند؛ اقدامی که در راستای صیانت از حقوق و منافع عمومی صورت گرفته است.

همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که اطلاعات ارائه‌شده در ویدئوی منتشرشده بدون اطلاع از اقدامات انجام‌شده و روند پیگیری قضایی موضوع بوده و با واقعیت اقدامات صورت‌گرفته مطابقت نداشته است.

بلاگری که با انتشار فیلمی از خود در پارکینگ اتوپلازا ادعای نادرستی را کرده بود نیز در این رابطه گفت: با توجه به شایعاتی که مطرح شده بود من برای پیگیری اصل ماجرا به پارکینگ اتوپلازا رفتم، اما خودرویی در آنجا نبود و برداشت کردم که خودرو‌ها را از محل خارج کرده‌اند، اما پس از کسب اطلاع دقیق متوجه شدم خودرو‌ها زیر نظر مرجع قضایی به پارکینگ ایران خودرو منتقل شده و از طریق ثبت نام شرکتی عرضه خواهد شد.

گفتنی است در پی پخش یک گزارش خبری با موضوع عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک حدود ۱۰ هزار خودرو به بازار از سوی شرکت ایران‌خودرو، دادستانی تهران بلافاصله به موضوع ورود کرد.

منبع: میزان