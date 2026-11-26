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پس از آنکه اعلام شد، محل نگهداری حدود ده هزار خودرو که به گفته مسئولین خارج از شبکه رسمی توزیع و ضوابط قانونی معامله شده بودند، پلمب شده، یک فعال حوزه خودرو با انتشار ویدیویی مدعی شد خودروهای توقیفی اتوپلاز را از محل خارج کرده‌اند و دیگر خبری از خودروها نیست! ایران‌خودرو ادعا کرده بود که این عرضه «خاص» بر اساس مصوبه کمیته خودرو و با هدف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان انجام شد. در مقابل، به گفته عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده است که مصوبه کمیته خودرو چنین مجوزی نداده است.