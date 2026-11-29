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مدارس و دانشگاههای این استان فردا غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد از غیرحضوری شدن فعالیت آموزشی مدارس و دانشگاهها در روز دوشنبه خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری یزد احسان بالاکتفی اظهار کرد: فعالیت آموزشی مدارس در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاههای استان فردا دوشنبه، به دلیل شیوع آنفلوانزا غیرحضوری شد.
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