به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری یزد احسان بالاکتفی اظهار کرد: فعالیت آموزشی مدارس در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان فردا دوشنبه، به دلیل شیوع آنفلوانزا غیرحضوری شد.



