به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، تورم نقطه‌ای کالاها در آبان‌ماه به ۱۰۵.۶ درصد رسیده است؛ آماری که از شتاب قابل‌توجه افزایش قیمت کالاها در اقتصاد ایران حکایت دارد و بار دیگر مسئله کاهش قدرت خرید خانوارها را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی تبدیل می‌کند اما بر اساس این رقم، سطح عمومی قیمت کالاها نسبت به آبان سال گذشته به‌طور متوسط بیش از دو برابر شده است؛ اتفاقی که آثار آن را می‌توان در سبد خرید روزانه خانوارها مشاهده کرد.

عبور تورم نقطه‌ای کالاها از مرز ۱۰۰ درصد، فقط یک عدد در گزارش‌های آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن فشار هزینه‌ها بر زندگی مردم است و آن هم در شرایطی که درآمد بسیاری از خانوارها متناسب با سرعت افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، فاصله میان درآمد و هزینه‌های ضروری بیشتر می‌شود و تأمین نیازهای اولیه به چالشی جدی‌تر تبدیل خواهد شد.

تورم نقطه‌ای کالاها؛ وقتی قیمت‌ها بیش از دو برابر می‌شود

تورم نقطه‌ای ۱۰۵.۶ درصدی یعنی اینکه شاخص قیمت کالاها در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۰۵.۶ درصد افزایش داشته است و کالایی که به‌طور متوسط سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشته، در صورت همراهی با همین نرخ افزایش، اکنون به حدود ۲۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

اهمیت این شاخص زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم کالاها بخش مهمی از هزینه‌های روزمره خانوار را تشکیل می‌دهند برای مثال مواد غذایی، پوشاک، لوازم مصرفی و سایر اقلام ضروری که مستقیماً در سبد هزینه‌ای خانواده‌ها قرار دارند و افزایش قیمت آن‌ها به‌سرعت بر وضعیت معیشتی اثر می‌گذارد.

کوچک شدن سفره خانوارها زیر فشار تورم

اما مهم‌ترین پیامد تورم بالای کالاها، کاهش قدرت خرید واقعی مردم است بنابراین زمانی که قیمت‌ها در یک سال بیش از دو برابر می‌شوند، اما درآمد خانوارها با همین سرعت افزایش پیدا نمی‌کند، مصرف‌کنندگان به تغییر الگوی خرید خود خواهند شد که در این شرایطی، خانوارها ابتدا از خرید کالاهای غیرضروری صرف‌نظر می‌کنند و پس از آن به سراغ جایگزین‌های ارزان‌تر می‌روند و حتی ممکن است مصرف برخی اقلام ضروری را نیز کاهش دهند که این وضعیت برای خانوارهای کم‌درآمد سخت است؛ چراکه سهم بیشتری از درآمد آن‌ها صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود و امکان جبران افزایش هزینه‌ها از طریق کاهش سایر مخارج برایشان محدودتر است.

چرا مهار تورم به یک ضرورت فوری تبدیل شده است؟

اما تورم در سطح بالا، علاوه بر فشار بر مصرف‌کنندگان، فضای فعالیت اقتصادی را نیز با نااطمینانی بیشتری مواجه می کند و افزایش مداوم قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی، برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را دشوارتر می‌کند و قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.

به نظر می رسد رسیدن تورم نقطه‌ای کالاها به ۱۰۵.۶ درصد، هشداری جدی درباره وضعیت هزینه‌های زندگی و توان اقتصادی خانوارهاست و این رقم نشان دهنده این است که افزایش قیمت‌ها با سرعتی پیش رفته که در صورت عدم تناسب رشد درآمدها، می‌تواند به کاهش بیشتر سطح رفاه عمومی منجر شود.

قیمت‌های سال ۱۴۰۴ در جدول زیر بر اساس گزارش منتشرشده از داده‌های متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب است. قیمت‌های سال ۱۴۰۵ مربوط به هفته منتهی به ۲۹ آبان است.

کالا آبان 1404 ( تومان) آبان 1405 تغییر مرغ، هر کیلو ۱۴۵٬۱۴۸ ۳۵۵٬۰۰۰ ۱۴۴.۵٪ افزایش برنج ایرانی، هر کیلو 200 هزارتومان از ۳۰۹ تا ۶۲۰ هزار

برنج خارجی، هر کیلو ۱۱۳٬۷۵۶ ۲۶۵ تا ۴۹۳٬۹۰۰ ۱۳۳ تا ۳۳۴٪ افزایش تخم‌مرغ، هر شانه ۱۰۷٬۶۰۷ 400 تا ۶۴۰ هزار، شانه ۳۰ عددی واحدها متفاوت گوشت گوساله، هر کیلو ۸۶۳٬۹۷۲ ۱٬۹۴۰٬۰۰۰، راسته بدون استخوان نوع گوشت متفاوت گوشت گوسفندی، هر کیلو حدود ۸۷۳ هزار ۱٬۶۷۰٬۰۰۰، شقه نوع عرضه متفاوت شیر ۵۹٬۶۲۶ یک لیتر ۱۰۰ تا ۱۶۵ هزار، بطری ۹۴۶ گرمی وزن متفاوت ماست، هر کیلو ۸۴٬۷۱۸ ۱۱۸ هزار، معادل هر کیلو از دبه ۲.۵ کیلویی حدود ۳۹.۳٪ افزایش پنیر ۱۰۹٬۷۷۴ ۵۰۰ گرم ۱۸۶ تا ۲۰۳ هزار، ۴۰۰ گرم وزن متفاوت روغن مایع ۹۲٬۳۰۸ ۹۰۰ گرم ۳۶۱ تا ۶۷۹ هزار، ۸۱۰ گرم وزن و نوع بسته‌بندی متفاوت

براساس جدول بالا قیمت هر کیلو مرغ از حدود ۱۴۵ هزار تومان به ۳۵۵ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حدود ۱۴۴ درصد افزایش و برنج خارجیاز حدود ۱۱۳ هزار تومان به حداقل ۲۶۵ هزار تومان رسیده است و قیمت هر کیلو ماست بر اساس بسته‌بندی گزارش‌شده از حدود ۸۵ هزار تومان به حدود ۱۱۸ هزار تومان رسیده است و در نهایت اختلاف قیمت بسیار چشمگیر است، اما به دلیل تفاوت نوع محصول و بسته‌بندی نباید درصد افزایش مستقیم برای آن اعلام کرد.

مسئله اصلی فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه سرعت کاهش قدرت خرید مردم و سخت تر شدن تأمین نیازهای روزمره است که در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید از تمرکز صرف بر کنترل ظاهری قیمت‌ها فراتر برود و به دنبال ایجاد ثبات پایدار، تقویت قدرت خرید و کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها باشد . همچنین عبور تورم کالاها از مرز ۱۰۰ درصد را باید فراتر از یک رکورد آماری دید؛ این شاخص تصویری از فشار انباشته تورم بر معیشت مردم ارائه می‌دهد و ضرورت پاسخ‌گویی مؤثر سیاست‌گذاران اقتصادی را برجسته می‌کند.