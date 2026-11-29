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خبرگزاری شینهوا گزارش داد این مقام ۶۴ ساله که پیش‌تر معاون دبیر حزب کمونیست حاکم در منطقه گوانگشی نیز بود، به دریافت غیرقانونی بیش از ۵۸۷ میلیون یوان، معادل حدود ۸۸ میلیون دلار، پول و اموال باارزش محکوم شده است. حکم اعدام با دو سال تعلیق در نظام قضایی چین به این معناست که در صورت عدم ارتکاب جرم جدید طی این دوره، مجازات اعدام به حبس ابد تبدیل خواهد شد. با این حال، دادگاه اعلام کرده است که پس از تبدیل حکم به حبس ابد، این محکوم امکان کاهش بیشتر مجازات یا آزادی مشروط را نخواهد داشت.