گروه استان‌ها - نوه امام خمینی(ره) با تأکید بر اینکه مردم فقر و سختی را تحمل می‌کنند، اما تبعیض و فساد را نمی‌پذیرند، گفت: اگر قرار است کشور با مشکلات اقتصادی مواجه باشد، این مشکلات نباید تنها بر دوش مردم قرار گیرد و گروهی با استفاده از موقعیت خود به دنبال منافع شخصی باشند. همراهی مردم با مسئولان زمانی تقویت می‌شود که مسئولان نیز در سختی‌ها کنار مردم بمانند و با فساد و ویژه‌خواری مقابله کنند.

مردم فقر و سختی را تحمل می‌کنند، اما تبعیض و فساد را نه

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدعلی خمینی» در همایش شکوه ایثار در حرم مطهر بانوی کرامت با تجلیل از مقام والای مادران و همسران شهدا، فرهنگ شهادت را از مهم‌ترین عوامل پایداری و شکست‌ناپذیری ملت ایران دانست و تأکید کرد: ملت ایران سختی‌ها و مشکلات اقتصادی را تحمل می‌کند، اما در برابر فساد و تبعیض بی‌تفاوت نخواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه معنوی خانواده‌های شهدا اظهار داشت: بر اساس روایات، خداوند متعال وعده داده است که جانشین شهید در میان خانواده او خواهد بود و این وعده الهی، بزرگ‌ترین مایه آرامش و افتخار خانواده‌هایی است که عزیزان خود را در راه خدا تقدیم کرده‌اند. همچنین در روایات آمده است هرکس برای جلب رضایت خانواده شهدا گام بردارد، رضایت خداوند را جلب کرده و هرکس آنان را ناراحت کند، خداوند را ناراضی کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی با بیان اینکه فرهنگ شهادت ملت ایران را در برابر هجمه‌های گسترده دشمنان مقاوم کرده است، افزود: شهادت به معنای آمادگی انسان برای تقدیم همه داشته‌های خود در راه خداست و در فرهنگ دینی ما، بالاتر از هر نیکی و فضیلتی، شهادت در راه خدا قرار دارد.

وی با اشاره به سیره حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: برای شناخت عظمت این بانوی بزرگوار نباید تنها به روز عاشورا توجه کرد؛ ایشان پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، فرزندان یتیم آن حضرت را پرورش داد و از آنان پهلوانانی شجاع ساخت، اما هنگامی که امام حسین علیه‌السلام را در میدان شهادت تنها دید، همه فرزندان خود را در راه دفاع از ایشان تقدیم کرد. عبارت مشهور منسوب به ایشان، «اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لأبی‌عبدالله» ، جلوه‌ای از همین فرهنگ ایثار و ولایت‌مداری است.

وی با اشاره به نمونه‌های معاصر ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا گفت: در دوران اخیر نیز شاهد مادرانی بوده‌ایم که چندین نفر از اعضای خانواده خود را تقدیم اسلام و راه سیدالشهدا کرده‌اند، اما همچنان با صلابت در میدان حضور دارند. چنین روحیه‌ای نشان می‌دهد که هیچ قدرت ظاهری نمی‌تواند در برابر فرهنگ ریشه‌دار شهادت و مقاومت ایستادگی کند.

این سخنران با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت، فرهنگ زندگی و حیات طیبه است، دو رکن اساسی این فرهنگ را «فی‌سبیل‌الله بودن» و «شناخت بی‌ارزشی دنیا در برابر حقیقت و آخرت» دانست و تصریح کرد: شهید برای خدا و در راه حفظ ارزش‌های الهی قدم در میدان می‌گذارد و خانواده‌های شهدا بهتر از هرکس می‌دانند که عزیزانشان با چه انگیزه‌ای جان خود را تقدیم کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی در ادامه با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران و مسئولان در برابر خون شهدا اظهار داشت: در نظامی که با فداکاری هزاران شهید و ایثار خانواده‌های آنان شکل گرفته است، پذیرفتنی نیست که مسئولی به دنبال منافع شخصی، رانت و فساد باشد. مسئولیت در جمهوری اسلامی باید به معنای خدمت بیشتر و پاسخ‌گویی در برابر مردم و خانواده‌های شهدا باشد، نه فرصتی برای افزایش ثروت و امتیازطلبی.

وی با اشاره به عملکرد مسئولان کشور در جریان جنگ‌های اخیر، از حضور و ایستادگی مسئولان کشوری و لشکری در شرایط دشوار قدردانی کرد و گفت: در جریان جنگ اخیر، مسئولان کشور در میدان مسئولیت باقی ماندند و حتی برخی از آنان در همین مسیر به شهادت رسیدند. مردم نیز با حضور و همراهی خود نشان دادند که در شرایط سخت، پای کشور و آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

وی در عین حال تأکید کرد: همان‌گونه که باید قدردان مسئولان و مدیرانی بود که در شرایط دشوار به وظایف خود عمل کردند، باید با کسانی که در چنین شرایطی به دنبال منافع شخصی و پر کردن جیب خود هستند نیز قاطعانه برخورد کرد؛ چراکه این رفتارها پایمال کردن خون شهدا و آسیب زدن به اعتماد عمومی است.

این سخنران با اشاره به توصیه‌های امیرالمؤمنین علیه‌السلام در عهدنامه مالک اشتر، به‌ویژه درباره مراقبت از اطرافیان صاحبان مسئولیت، خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک سفارش می‌کند که مراقب نزدیکان و اطرافیان مسئولان باشد؛ چراکه برخی از آنان ممکن است به دنبال امتیازطلبی، گردن‌کشی و بی‌انصافی باشند. ازاین‌رو، مسئولان باید زمینه‌های فساد را از ریشه از بین ببرند و اجازه ندهند اطرافیان آنان از موقعیت و جایگاهشان سوءاستفاده کنند.

وی با بیان اینکه مقابله با فساد به معنای مخالفت با ثروت و پیشرفت اقتصادی نیست، افزود: می‌توان ثروتمند بود، اما نباید از موقعیت حکومتی برای کسب ثروت نامشروع استفاده کرد. کوتاه شدن دست چپاولگران از بیت‌المال و مقابله با تبعیض، زمینه‌ساز رشد و پیشرفت جامعه خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تداوم مسیر انقلاب اسلامی، مسئولان را به حفظ وحدت، اعتماد به مردم و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی فراخواند و تصریح کرد: مسئولان نباید از تهدیدها و فشارهای آمریکا و مشکلات اقتصادی هراس داشته باشند؛ چراکه مردم شرایط دشوار و پیامدهای جنگ و تحریم را درک می‌کنند و در مسیر حفظ کشور همراه خواهند بود، اما انتظار دارند مسئولان نیز در کنار آنان بایستند و اجازه ندهند فساد و تبعیض در جامعه گسترش یابد.

وی با تأکید بر اینکه مردم فقر و سختی را تحمل می‌کنند، اما تبعیض و فساد را نمی‌پذیرند، گفت: اگر قرار است کشور با مشکلات اقتصادی مواجه باشد، این مشکلات نباید تنها بر دوش مردم قرار گیرد و گروهی با استفاده از موقعیت خود به دنبال منافع شخصی باشند. همراهی مردم با مسئولان زمانی تقویت می‌شود که مسئولان نیز در سختی‌ها کنار مردم بمانند و با فساد و ویژه‌خواری مقابله کنند.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده جمهوری اسلامی ایران و استمرار آرمان‌های انقلاب اسلامی، برای حفظ دین، ارزش‌های اسلامی، جمهوری اسلامی، خانواده‌های شهدا، رهبری و مسئولان کشور دعا کرد و از حاضران خواست در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برای عاقبت‌به‌خیری و پایداری نظام اسلامی دعا کنند.