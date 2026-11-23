مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم:
مسابقات قرآن فرصتی برای بازتاب ظرفیتهای جهانی قم
گروه استانها - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با تأکید بر اینکه میزبانی از رویدادهای ملی باید بازتابدهنده جایگاه فراملی این خطه باشد، گفت: برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیتهای جهانی و بینالمللی قم به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، حجتالاسلاموالمسلمین «عباس اسکندری» در دیدار با رئیس جامعهالمصطفیالعالمیه با بیان اینکه این مسابقات پیشتر عمدتاً در تهران برگزار میشد، اظهار کرد: این رویداد طی سالهای اخیر به صورت چرخشی در استانهای مختلف برگزار میشود و امسال میزبانی به قم واگذار شده است.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری معارفی قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه افزود: با وجود فرصت محدود و دشواریهای مقدماتی، با توکل به خداوند و عنایات اهلبیت(ع) ، تلاش داریم مسابقات امسال در قم به رویدادی ماندگار تبدیل شود.
اسکندری با تأکید بر ضرورت مشارکت مجموعههای علمی، پژوهشی و فرهنگی استان تصریح کرد: برگزاری شایسته این مسابقات نیازمند همراهی همهجانبه نهادهای علمی است و این همکاری لزوماً به معنای کمکهای مالی نیست، بلکه بیش از هر چیز به حمایت فکری و حضور شخصیتهای برجسته نیاز دارد.
وی جامعهالمصطفیالعالمیه را از مفاخر جمهوری اسلامی و مایه فخر عالم تشیع دانست و خاطرنشان کرد: حضور دانشجویان این مرکز از ملیتهای مختلف، حالوهوای متفاوتی به مسابقات میبخشد و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای بینالمللی قم و آشنایی بیشتر افکار عمومی با این مجموعه فراهم میکند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان با اشاره به برگزاری بخش آوایی مسابقات در محل دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بر استمرار همراهی نهادهای علمی و فرهنگی استان در طول این رویداد ۹ تا ۱۰ روزه تأکید کرد.
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