به گزارش تابناک؛ تأثیر پرتو‌های کیهانی بر فعالیت ژن‌ها در «میکروگلیاها» در موش‌های نر و ماده تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند. با این حال، طبق اعلام دفتر مطبوعاتی دانشگاه روچستر، این تغییرات تأثیری بر رفتار یا حافظه این جوندگان نداشته است.

مارک اوسابوتی، پژوهشگر دانشگاه روچستر، می‌گوید: «در کمال تعجب، هیچ شواهدی نیافتیم که نشان دهد این تغییرات در فعالیت میکروگلیا‌ها منجر به بروز التهاب یا تغییر در رفتار جوندگان شده باشد.

با این وجود، تفاوت‌هایی که در نحوه واکنش میکروگلیای موش‌های نر و ماده به پرتو‌های کیهانی کشف کردیم، نشان می‌دهد که هنگام مطالعه تأثیر سفر‌های فضایی بر عملکرد مغز، باید تفاوت‌های مبتنی بر جنسیت را حتماً در نظر گرفت.»

زیست‌شناسان به این نتیجه‌گیری از طریق مجموعه‌ای از آزمایش‌ها در «آزمایشگاه پرتو‌های فضایی ناسا» (NSRL) واقع در «آزمایشگاه ملی بروک‌هیون» دست یافتند.

این مرکز امکان شبیه‌سازی اثرات پرتو‌های کیهانی بر اجزای مختلف فضاپیما‌ها و موجودات زنده را فراهم می‌کند؛ بدین‌صورت که پرتو‌هایی از پروتون‌ها و یون‌های سنگین توسط شتاب‌دهنده ذرات «AGS Booster» تا سرعتی نزدیک به سرعت نور شتاب می‌گیرند.

زیست‌شناسان آمریکایی با استفاده از این امکانات منحصر‌به‌فرد، برای نخستین بار تأثیر پرتو‌های کیهانی کهکشانی را بر بافت‌های «ثانویه» (پشتیبان) در مغز موش‌های نر و ماده بررسی کردند.

برای این منظور، دانشمندان جوندگان را در معرض دوز‌های بالایی از ذرات یونیزان قرار دادند، بیش از ۱۶ هزار سلول میکروگلیا را از مغز آنها استخراج کردند، فعالیت ژن‌ها را در این سلول‌ها سنجیدند و تغییرات رفتاری و زیست‌نشانگر‌های (بیومارکرهای) موجودات مورد مطالعه را زیر نظر گرفتند.

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این اندازه‌گیری‌ها و مشاهدات نشان داد که سلول‌های ایمنی در مغز موش‌های نر و ماده، واکنش‌های متفاوتی به پرتو‌ها نشان می‌دهند. به‌طور مشخص، در موش‌های نر، تغییرات گسترده‌تری در فعالیت ژن‌های مرتبط با متابولیسم (سوخت‌وساز) و سازگاری سلولی با تنش‌های محیطی مشاهده شد.

در مقابل، در موش‌های ماده، فعالیت بخش‌هایی از DNA که با پیام‌رسانی میان اجزای مختلف سیستم ایمنی مرتبط هستند، کاهش یافت. با این حال، فعالیت آنزیم FKBP ۵ که در تنظیم نحوه واکنش سلول‌ها به استرس نقش دارد، هم در جنس نر و هم در جنس ماده، به‌ویژه در سلول‌های قشر مغز و شکنج دندانه‌ای (dentate gyrus) ، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.

دانشمندان به این نتیجه رسیدند که انجام آزمایش‌ها و مشاهدات بیشتر به روشن شدن علل این تغییرات کمک خواهد کرد و مشخص خواهد ساخت که آیا این تغییرات در محافظت از مغز جوندگان در برابر التهاب و سایر پیامد‌های معمولِ قرار گرفتن در معرض پرتو (تابش) بر سیستم عصبی، نقشی دارند یا خیر.

منبع: تاس