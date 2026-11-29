به گزارش تابناک، ژان آرنو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان امروز (یکشنبه) هشتم آذرماه ۱۴۰۵ با حضور در محل وزارت امور خارجه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

ژان آرنو ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ هم در سفر به تهران با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

آرنو در دیدار مهرماه با عراقچی ارزیابی خود را از آخرین روند تحولات و وضعیت لبنان در سایه تداوم اشغالگری اسرائیل و تلاش‌های صورت گرفته برای تثبیت آتش‌بس و خاتمه جنگ ارائه و ابراز امیدواری کرد با تداوم نقش مؤثر ایران و سایر طرف‌های منطقه‌ای، شاهد پایان جنگ و برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه به‌خصوص لبنان باشیم.

نماینده دبیرکل سازمان ملل در سفر مهرماه همچنین به‌صورت جداگانه با مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مهدی شوشتری دستیار وزیر و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه دیدار و در خصوص تحولات لبنان و منطقه رایزنی و تبادل نظر کرد.