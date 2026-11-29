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تصویر متفاوت از سخنگوی دولت در حرم رضوی
تصویری متفاوت از سخنگوی دولت در حرم رضوی را مشاهده مینمایید.
به گزارش تابناک، تصویری متفاوت از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حرم رضوی را مشاهده مینمایید.
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تصویری متفاوت از سخنگوی دولت در حرم رضوی را مشاهده مینمایید.
به گزارش تابناک، تصویری متفاوت از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حرم رضوی را مشاهده مینمایید.
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نظرات بینندگان
چقدر با شخصیت و خانم هستن ایشون
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