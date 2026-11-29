آیات حسینی بوشهری (رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ، صفایی بوشهری و عباس کعبی با انتشار دست‌نوشته‌هایی، صلاحیت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت را تأیید کردند.

به گزارش تابناک؛ آیات حسینی بوشهری (رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ، صفایی بوشهری و عباس کعبی با انتشار دست‌نوشته‌هایی، صلاحیت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت را تأیید کردند.

به گزارش انتخاب، در پیام آیت‌الله صفایی بوشهری آمده است: «تقلید از حضرت آیت‌الله حاج سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی ایران دامت برکاته العالیه، حسب المبنی بلااشکال و مجزی است و از جهت مصالح شدیده در وحدت مرجعیت و رهبریت، ارجح و اولی می‌باشد.»

به نوشته تسنیم، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نیز در دست‌نوشته‌ای تصریح کرد: «آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای دام ظله العالی، در حال حاضر قطعاً صلاحیت افتا و مرجعیت را دارا هستند.»

آیت‌الله عباس کعبی نیز در بخشی از پیام خود در تأیید مرجعیت رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: «هو ارجح و اصلح» ؛ ایشان ارجح و اصلح هستند.

گفتنی است بسیاری از مقلدان رهبر شهید انقلاب اسلامی، پس از شهادت ایشان، خود را از مقلدان آیت‌الله‌العظمی سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای می‌دانند.