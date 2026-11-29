گروه استان‌ها ـ نمایشگاه توانمندی‌ها، دستاوردها و تولیدات افراد دارای معلولیت، به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در عمارت تاریخی خانه کرد سنندج افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها، استعدادها، دستاوردها و محصولات افراد دارای معلولیت و فراهم کردن زمینه دیده‌شدن توانمندی‌های آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی برپا شده است.

در حاشیه افتتاح این نمایشگاه، بر ضرورت فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت و رفع موانع حضور مؤثر آنان در جامعه تأکید شد.

همچنین بر این نکته تأکید شد که حمایت از افراد دارای معلولیت نباید به برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید با اجرای برنامه‌های مستمر در حوزه اشتغال، حمایت از تولیدات، توانمندسازی و توسعه مشارکت اجتماعی آنان دنبال شود.

برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر تقویت اعتمادبه‌نفس و خودباوری افراد دارای معلولیت، فرصتی برای معرفی توانایی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند این قشر به جامعه و تغییر نگاه عمومی نسبت به توانمندی‌های آنان فراهم می‌کند.