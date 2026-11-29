گروه استان‌ها - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع پایه تولید، از هدف‌گذاری برای کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک تا پایان برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: توسعه کشاورزی حفاظتی، استفاده از ماشین‌آلات کم‌خاک‌ورز و جلوگیری از تخریب خاک از اولویت‌های بخش کشاورزی استان است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «سعدی نقشبندی»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، در همایش استانی روز جهانی خاک، با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع پایه تولید اظهار کرد: خاک یکی از مهم‌ترین ارکان نظام تولید کشاورزی و بستر اصلی تأمین امنیت غذایی است و صیانت از این سرمایه ارزشمند، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، مدیریت اصولی و مشارکت همگانی است.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی خاک و ضرورت پیشگیری از فشردگی خاک افزود: حفاظت از خاک بر اساس قانون حفاظت از خاک و احکام برنامه هفتم پیشرفت، وظیفه‌ای همگانی است و باید در تمام مراحل فعالیت‌های کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از انجام مطالعات تفصیلی خاک در یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی استان خبر داد و گفت: مطالعات تناسب اراضی نیز تاکنون در سطح ۳۳ هزار هکتار انجام شده که با توجه به وسعت اراضی کشاورزی استان، این میزان کافی نیست و باید توسعه پیدا کند.

نقشبندی با اشاره به برنامه‌های استان برای مدیریت پایدار منابع آب و خاک تصریح کرد: کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک تا پایان برنامه هفتم پیشرفت از اهداف مهم استان است. در همین راستا، تاکنون ۶۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده و اجرای ۲۰ هزار هکتار شبکه فرعی آبیاری نیز در دست اقدام است.

وی احداث آب‌بندان‌ها برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و توسعه ۱۶ هزار هکتار باغ در اراضی شیب‌دار با استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری را از دیگر برنامه‌های جهاد کشاورزی برای مدیریت منابع طبیعی و افزایش بهره‌وری عنوان کرد.

نقشبندی همچنین از حمایت‌های انجام‌شده در حوزه کشاورزی حفاظتی خبر داد و افزود: اعتبارات مربوط به تأمین ادوات کشاورزی حفاظتی در سال جاری به‌طور کامل جذب شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه‌های سنتی خاک‌ورزی اظهار داشت: صدور مجوز برای ادوات خاک‌ورزی برگردان‌دار و مخرب متوقف شده و در مقابل، ماشین‌آلات کم‌خاک‌ورز از حمایت‌های تسهیلاتی برخوردار می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بازگرداندن بقایای گیاهی به خاک را از الزامات کشاورزی پایدار دانست و تأکید کرد: آتش زدن بقایای گیاهی و کاه و کلش طبق ضوابط قانونی ممنوع است و توسعه استفاده از کودهای زیستی، اجرای آیش سبز و گسترش تناوب زراعی با کشت علوفه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت اصول فنی در عملیات زراعی خاطرنشان کرد: کشت در جهت شیب زمین به دلیل افزایش خطر فرسایش و شسته شدن خاک ممنوع است و کارشناسان و مروجان کشاورزی باید با آموزش و اطلاع‌رسانی، کشاورزان را به رعایت اصول صحیح خاک‌ورزی تشویق کنند.

نقشبندی در پایان با تأکید بر اینکه حفاظت از خاک تنها بر عهده دستگاه‌های اجرایی نیست، خواستار مشارکت کشاورزان، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی در صیانت از این سرمایه ملی شد و استفاده از ظرفیت شبکه ترویجی «کشاورزیار» در فضای مجازی را راهکاری برای گسترش فرهنگ حفاظت از خاک عنوان کرد.