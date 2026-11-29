گروه استان‌ها - اداره‌کل هواشناسی استان کردستان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۷، از فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز یکشنبه تا پنجشنبه هفته جاری خبر داد؛ سامانه‌ای که با بارش باران، برف در ارتفاعات، وزش باد شدید و کاهش دما همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، بر اساس هشدار صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی استان، فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز یکشنبه هشتم آذرماه آغاز می‌شود و تا پنجشنبه دوازدهم آذرماه در مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارش‌ها در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه پراکنده و در برخی ساعات همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود و اوج فعالیت این سامانه از صبح چهارشنبه تا پنجشنبه پیش‌بینی شده است.

مناطق غربی و ارتفاعات استان از نخستین مناطق تحت تأثیر این سامانه خواهند بود و شهرستان‌های بانه، مریوان، سروآباد، غرب سنندج، سقز و کامیاران از جمله مناطق در معرض بارش در روز یکشنبه هستند.

روز دوشنبه بارش‌ها بیشتر مناطق استان، به‌ویژه نیمه غربی و جنوبی را دربرمی‌گیرد. سه‌شنبه نیز تمام مناطق استان تحت تأثیر سامانه قرار خواهند گرفت. برای چهارشنبه بارش در سراسر استان، به‌ویژه مناطق غربی و جنوبی و ارتفاعات و برای پنجشنبه در نیمه جنوبی و ارتفاعات پیش‌بینی شده است.

از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه می‌توان به آب‌گرفتگی موقت معابر و مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال جاری شدن سیلاب، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و اختلال در تردد اشاره کرد.

همچنین احتمال بارش برف و کولاک در مناطق سردسیر، ارتفاعات و گردنه‌های استان، به‌ویژه در پایان فعالیت سامانه بارشی وجود دارد. میانگین دمای روزانه نیز بین ۴ تا ۶ درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت.

هواشناسی کردستان به شهروندان توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری و صعود به ارتفاعات خودداری کنند، در ترددهای جاده‌ای احتیاط داشته باشند، از فعالیت‌های ورزشی متأثر از شرایط جوی پرهیز کنند و تمهیدات پیشگیرانه لازم را برای مقابله با مخاطرات احتمالی در نظر بگیرند.