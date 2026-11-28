گروه استان‌ها ـ اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، برای دویست‌وهفتادوسومین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری مستمر که نمادی از وحدت، همبستگی و همراهی مردم با ایران اسلامی است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه شنبه هفتم آذرماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها و جوانان برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی و اتحاد را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در میدان و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از عزت، استقلال و اقتدار کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.





تداوم این اجتماعات شبانه طی ۲۷۳ شب گذشته، بیانگر استمرار حضور مردم در صحنه و همراهی آنان در پاسداری از همبستگی اجتماعی و آرمان‌های ایران اسلامی است؛ حضوری که میدان آزادی سنندج را به نمادی از مشارکت و اتحاد مردمی در مرکز استان کردستان تبدیل کرده است.

مردم سنندج در این اجتماع بار دیگر با حضور خود، بر همدلی، اتحاد و حمایت از سربلندی و امنیت ایران اسلامی تأکید کردند.