سنندج؛ ۲۷۳ شب حضور مردم در میدان همدلی و حمایت از ایران + فیلم
گروه استانها ـ اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، برای دویستوهفتادوسومین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری مستمر که نمادی از وحدت، همبستگی و همراهی مردم با ایران اسلامی است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شامگاه شنبه هفتم آذرماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادهها و جوانان برگزار شد و جلوهای از همدلی و اتحاد را به نمایش گذاشت.
شرکتکنندگان در این مراسم با حضور در میدان و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از عزت، استقلال و اقتدار کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.
تداوم این اجتماعات شبانه طی ۲۷۳ شب گذشته، بیانگر استمرار حضور مردم در صحنه و همراهی آنان در پاسداری از همبستگی اجتماعی و آرمانهای ایران اسلامی است؛ حضوری که میدان آزادی سنندج را به نمادی از مشارکت و اتحاد مردمی در مرکز استان کردستان تبدیل کرده است.
مردم سنندج در این اجتماع بار دیگر با حضور خود، بر همدلی، اتحاد و حمایت از سربلندی و امنیت ایران اسلامی تأکید کردند.
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